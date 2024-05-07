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Здоровье

Барнаульцы смогут получить бесплатную консультацию врачей

7 и 8 мая барнаульцы смогут получить бесплатные консультации врачей. Об этом сообщает altairegion22.

Отмечается, что в ТРЦ «Европа» (Павловский тракт, 251в) будет работать команда специалистов из Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Все посетители смогут пройти обследование, которое займет около получаса. Врачи расскажут о состоянии вашего здоровья и дадут советы, которые помогут его улучшить.

Специалисты проконсультируют по вопросам здорового питания и физической активности. Кроме того, они дадут индивидуальные рекомендации, как скорректировать образ жизни, чтобы снизить риск хронических заболеваний.

Команда будет работать оба дня с 11:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что оборудование стоимостью больше 10 млн рублей установят в одной из больниц Алтайского края.

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