Барнаульцы смогут бесплатно проверить уровень холестерина в крови

С 3 по 5 апреля в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики жители Барнаула смогут бесплатно пройти профилактическое обследование. Об этом сообщает altairegion22.

Специалисты определят не только уровень холестерина и глюкозы в крови, но и измерят антропометрические показатели тела, внутриглазное и артериальное давление, а также мышечную силу рук и другое.

После этого каждый сможет получить консультацию терапевта.

Прием пациентов проводится с 8:00 до 15:00. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Записаться на прием можно по телефону (3852) 63-18-43 или на портале госуслуг.

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