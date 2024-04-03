Барнаульцы смогут бесплатно проверить уровень холестерина в крови

Специалисты определят не только уровень холестерина и глюкозы в крови, но и измерят антропометрические показатели тела, внутриглазное и артериальное давление, а также мышечную силу рук и другое.
После этого каждый сможет получить консультацию терапевта.
Прием пациентов проводится с 8:00 до 15:00. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Записаться на прием можно по телефону (3852) 63-18-43 или на портале госуслуг.
Ранее стало известно, что такое ягодичная амнезия и в чем ее опасность.
Самое важное - в нашем Telegram-канале