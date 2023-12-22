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Здоровье

Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

В Барнауле 25 и 26 декабря пройдет акция на которой горожане смогут бесплатно проверить свое здоровье. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

Врач и пациент.
Врач и пациент.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Обследовать барнаульцев будут КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Пациенты смогут проверить работу легких, сердца, а также сдать анализ крови.

После обследования горожане проконсультируются с врачом-терапевтом. Он даст рекомендации сбалансированного питания в Новый год и рассказать о физической активности, которая поможет избежать лишнего веса.

Отмечается, что мероприятие пройдет в ТРЦ «Европа».

Прием будет длиться с 11:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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