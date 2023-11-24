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Здоровье

Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

В Барнауле горожане смогут бесплатно проверить свое здоровье 25 ноября, сообщает "Вечерний Барнаул".

Анализы крови.
Анализы крови.
unsplash.com

Этим займутся специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Барнаульцы смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук. Также сдать анализы на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, давление.

После этого врач-терапевт даст рекомендации.

Обследование будет проходить по адресу ул. Ползунова, 23 с 8:00 до 15:00. Записаться на бесплатный приём можно по телефону 8 (3852) 63-18-43.

С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что ВОЗ заинтересовалась очагами пневмонии у китайских детей.

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