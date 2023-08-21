21 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Барнаульцев приглашают на бесплатное медобследование

В Барнауле 21 августа стартовала серия акций Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Все желающие могут бесплатно пройти профилактическое медицинское обследование.

Медицина.
Медицина.
http://zdravalt.ru/

Что проверяют при обследовании:

  • работу сердца,
  • мышечную силу рук,
  • уровень глюкозы в крови,
  • содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе,
  • внутриглазное и артериальное давление,
  • рост, массу и индекс тела,
  • оценку объема легких и наличие нарушений внешнего дыхания.

Где проходит акция:

  • 21-23 августа с 10 до 15 часов в ТРЦ «Простор» (улица Малахова, 86д).
  • 22-25 августа с 10 до 15 часов в ТРЦ «Пионер» (проспект Ленина, 102в).

Каждый обратившийся по результатам обследования получит консультацию врача-терапевта, а также информационные материалы для самостоятельного изучения, говорится в сообщении сообщает правительства Алтайского края.

Ранее инвалидность начали оформлять по новым правилам

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость