Барнаульцев приглашают на бесплатное медобследование

Что проверяют при обследовании:
- работу сердца,
- мышечную силу рук,
- уровень глюкозы в крови,
- содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе,
- внутриглазное и артериальное давление,
- рост, массу и индекс тела,
- оценку объема легких и наличие нарушений внешнего дыхания.
Где проходит акция:
- 21-23 августа с 10 до 15 часов в ТРЦ «Простор» (улица Малахова, 86д).
- 22-25 августа с 10 до 15 часов в ТРЦ «Пионер» (проспект Ленина, 102в).
Каждый обратившийся по результатам обследования получит консультацию врача-терапевта, а также информационные материалы для самостоятельного изучения, говорится в сообщении сообщает правительства Алтайского края.