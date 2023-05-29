29 мая
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Здоровье

Барнаульский врач рассказала, когда ходить к стоматологу нельзя

В некоторых случаях поход к стоматологу следует отменить. Причинами таких ограничений могут быть разные заболевания, расстройства и определенные физиологические состояния. Об этом рассказала заместитель главврача по медицинской части барнаульской стоматологической поликлиники №3 Наталья Лобанова.

Стоматолог. Лечение зубов.
Стоматолог. Лечение зубов.
СС0

Поводом для «отмены талона» к стоматологу могут служить вирусные или бактериальные заболевания дыхательных путей. «Даже банальный насморк», - подчеркнула врач.

Женщинам не рекомендуется посещать стоматолога во время менструаций, поскольку в это время ухудшается свертываемость крови и увеличивается риск возникновения осложнений после лечения.

По словам Натальи Лобановой, не рекомендуется посещать стоматолога, если заметили у себя признаки герпетического стоматита. Это воспаление слизистой полости рта, спровоцированное вирусом простого герпеса. Заболевание проявляется язвенными образованиями во рту. Если обострились хронические заболевания, визит к стоматологу тоже стоит перенести.

Профилактический осмотр врача-стоматолога рекомендуется проходить два раза в год, даже если ничего не беспокоит. Многие стоматологические заболевания на начальных стадиях трудно обнаружить без профессионального осмотра врача.

Олимпиада стоматологов в Барнауле. 8 апреля 2015 года.
Олимпиада стоматологов в Барнауле. 8 апреля 2015 года.
Наталья Вязанцева

Если появилась боль, затягивать процесс не стоит, нужно сразу идти к врачу. Боль может отдавать в висок, нижнюю челюсть, даже в руки. Бывает так, что болит «вся голова». Иногда небольшая дырочка есть в нижнем зубе, а болит верхний — над ним. Из-за скрытых полостей при визуальном осмотре пациент не может определить, какой именно зуб болит. Это сможет сделать только доктор.

Большинство патологий полости рта предотвратимы и на ранних стадиях отлично поддаются лечению. Наиболее распространены кариес зубов, заболевания периодонта, потеря зубов и онкологические заболевания полости рта.

Врачи говорят, что их распространенность в мире продолжает расти, потому что изменились условия жизни: во-первых, человеческому организму недостаточно фтора, во-вторых, все больше становится продуктов питания с высоким содержанием сахара.

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