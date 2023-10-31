Бактерия не проберется: врач оценил достоверность «правила трех секунд»

Если уронить еду на пол и успеть поднять за три секунды, то на нее не попадут бактерии. Это утверждение — миф, заявил эксперт Lenta.ru.

Специалист отметил, что «правило трех секунд» никогда не будет работать, потому что мы находимся не в стерильной среде. Если что-то попало на пол, то оно моментально заражается, называется этот процесс контаминация.

Например, если предмет упал в грязь, то он и будет грязным, даже если вы успеете достать его за три секунды. Наше зрение не позволяет рассмотреть частицы грязи на полу.

Также продукты, которые нужно хранить в холодильнике, заразятся, если будут долго стоят на столе.

Чаще всего любители "правила трех секунд" рискуют заразиться кишечной инфекцией. На еде могут находиться паразиты, например, яйца гельминтов. Животные могут принести их на лапах, а люди - на своей обуви. Отмечается, что яйца гельминтов очень устойчивы к внешней среде.

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