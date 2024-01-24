БАДы для всей страны. Когда в Алтайском крае завершат строительство огромного биотехнопарка

Из года в год популярность БАДов только растет, в России их принимает каждый пятый. Производство полезных добавок к пище хотят объединить под одной крышей бийского биотехнопарка от компании «АлтайБиоТех». Он станет первым в стране промышленным технопарком, созданным на базе фармкомпании. Александр Карлюк, гендиректор компании, рассказал, как продвигается строительство. Своими планами гендиректор поделился на круглом столе ИД «Алтапресс».

Почти миллион на развитие

Новость о строительстве первого в России биофармацевтического технопарка не нова. Реализация проекта длится уже третий год. Идея масштабного предприятия появилась еще в 2019 году, тогда инициатором выступила компания "Алтайвитамины".

«Изначально у компании не было цели развивать производство БАДов, так как «Алтайвитамины» выпускала и выпускает лекарственные препараты. Биологические добавки к пище лишь дополняли производство лекарств. На сегодняшний день они составляют 1,5-2% от выручки компании. Но в связи с повышенным спросом на БАДы, появилась идея запустить проект промышленного биотехнопарка», — рассказывает Александр Карлюк.

В конце 2021 года проект одобрили в минпромторге России. Также при поддержке властей края проект занял первое место в конкурсе на предоставление субсидий на строительство технопарка по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На развитие площадки выделили 500 млн рублей из федерального бюджета. Общий объем инвестиций оценивается в 815 млн руб.

Таблетки, лекарства СС0

Первый и большой биотехнопарк края

Масштабы будущего технопарка впечатляют. Общая площадь составляет более 12 тыс. кв. м. Большую часть (11 968 кв. м) будет занимать многофункциональный производственный комплекс, в котором будут размещены центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием, физико-химическая лаборатория, конгрессно-выставочный зал. Дополнительно построят котельную (256,8 кв. м) и насосную станцию (7,8 кв. м).

Располагаться технопарк будет в Бийске в 1,5 км от производственной базы компании «Алтайвитамины».

Изначально планировалось, что строительство завершат в 2023 году. Однако сроки перенесли, и теперь открытия технопарка ждут в 2024 году.

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Всем по витаминке

По словам Александра Карлюка, технопарк объединит промышленные биотехнические компании края и будет выпускать до 18 млн упаковок продукции.

«В этом году мы готовы рассматривать резидентов, в первом квартале компания будет проходить конкурс», — рассказывает Александр Карлюк.

Эксперт заявил, что производство препаратов будет проходить в чистых зонах по требованиям GMP (система специальных жестких требований к производству лекарств и добавок). Планируется цикл полного производства.

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Биологически активный рынок

Александр Карлюк отметил, что сейчас российский рынок БАДов развивается ударными темпами. Ежегодно эксперты фиксируют стабильный прирост на 10-15%. Однако этим не может похвастаться производство лекарственных средств. По мнению Карлюка, на фармацевтическом рынке наблюдают тенденцию к стагнации. Хотя в Алтайском крае, наоборот, производство лекарственных веществ выросло на 20%.

Гендиректор считает, что повышенному спросу на отечественные БАДы способствует несколько факторов. Это популярность здорового образа жизни, уход зарубежных производителей с российского рынка и активное развитие маркетплейсов, которые продают на своих площадках биологически добавки к пище.

Однако популярность БАДов способствовало всплеску множества поддельной продукции. По мнению Карлюка, сегодня контрафакт составляет половину всех товаров на рынке БАДов.

«Качество такого контрафакта очень нестабильно. Это не только несет опасность для потребителя, но и оказывает негативное влияние на ответственных производителей, которые готовы вкладываться в качество готовых препаратов», — объясняет эксперт.

Гендиректор предлагает ужесточить на законодательном уровне требования к производству БАДов и контролю на полках.

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