«Бабушка не спит, кричит». Барнаульский врач-психиатр объяснила, от чего «сходят с ума» пожилые и молодые люди

Не всегда неадекватное поведение человека может быть связано с психическим заболеванием. Нередко психоз может возникать из-за проблем с физическим здоровьем. Тогда помощь терапевта будет гораздо действеннее, чем приезд психиатра. От чего могут «сходить с ума» и молодые, и пожилые люди, рассказали в пресс-службе краевой психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана.

Пациентов много, а врач один

Барнаул разделен на 16 психиатрических участков, которые обслуживают участковые специалисты краевой психиатрической больницы. Почти все они – женщины. Так врач-психиатр высшей категории Татьяна Портнягина принимает пациентов со всего микрорайона Докучаево в пределах улиц Попова, Антона Петрова и Юрина, включая район «Ямы» и коттеджный поселок на Солнечной поляне.

Участковые психиатры оформляют рецепты на лекарства, выдают справки, консультируют в диагностическом центре и посещают на дому плановых больных и пациентов в состоянии обострения. Также в их обязанности входит заполнение направлений на медико-социальную экспертизу и решение социально-медицинских вопросов.

К Татьяне Портнягиной нередко обращаются обеспокоенные родственники пациентов. Как правило, они жалуются на то, что их пожилой член семьи начинает «чудить»: неадекватно себя вести и не контролировать свои действия. Однако причина такого поведения может оказаться гораздо глубже старческого помешательства.

Врач-психиатр высшей категории Татьяна Портнягина Фото: пресс-служба АКККПБ им. Эрдмана

Кричит от боли, а не от нервов

Врач-психиатр рассказывает, что порой обычное медицинское обследование будет гораздо действеннее, чем помощь психиатра:

"Вот типичная ситуация: пришел родственник, говорит, бабушка не спит, кричит, шумит… Я спрашиваю, когда в последний раз женщина проходила диспансеризацию. И выясняется, что было это восемь лет назад. В таком случае ей нужен не психиатр, а терапевт. Может быть, у бабушки давление высокое, сахар или креатинин поднялись. При таких состояниях очень часто развивается психоз, который после вмешательства других специалистов, как правило, проходит".

По заявлению родственников, участковый психиатр может приехать и осмотреть такого больного на дому. При этом плановая психиатрическая помощь на дому осуществляется в течение 14 календарных дней после вызова. Оттого врачи всегда предупреждают: сперва пройдите осмотр у терапевта, а потом уже вызывайте психиатра.

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

Танцы в магазинах

Неадекватно себя вести могут и молодые пациенты. В этом случае уже стоит задуматься о наличии психотических расстройств. Ведь состояние характеризуется тем, что человек перевозбужден и ведет себя неподобающим образом. Более того, у него отсутствует критическое мышление — то есть он не понимает, что делает. Например, в мае 2023 года один мужчина внезапно начинал танцевать и ползать перед людьми в продуктовых магазинах и торговых центрах.

Ранее причины такого поведения объясняла главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина:

«Оно может быть спровоцировано различными факторами, такими как стрессы, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем, воздействие вредных факторов, травмы либо наследственная предрасположенность».

Психологические заболевания, шизофрения Freepic

При психическом расстройстве поведение меняется с нормального и привычного на деструктивное. Больной может и не танцевать в толпе, а, например, закрыться в квартире и лежать, занавесив окна. Может начать прятаться и убегать, потому что видит воображаемых преследователей, людей, которые хотят его убить, или слышит так называемые «императивные голоса» — галлюцинации.

Недавно в Алтайской краевой психиатрической больнице им. Эрдмана открылось отделение первого психотического эпизода. Здесь будут помогать людям, страдающим от болезней шизофренического спектра, вернуться в социум. Подробнее об этом мы писали в нашем материале.