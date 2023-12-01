1 декабря
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Здоровье

«Бабушка не спит, кричит». Барнаульский врач-психиатр объяснила, от чего «сходят с ума» пожилые и молодые люди

Не всегда неадекватное поведение человека может быть связано с психическим заболеванием. Нередко психоз может возникать из-за проблем с физическим здоровьем. Тогда помощь терапевта будет гораздо действеннее, чем приезд психиатра. От чего могут «сходить с ума» и молодые, и пожилые люди, рассказали в пресс-службе краевой психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана.

Мать. Дочь. Пожилая женщина
Мать. Дочь. Пожилая женщина
СС0

Пациентов много, а врач один

Барнаул разделен на 16 психиатрических участков, которые обслуживают участковые специалисты краевой психиатрической больницы. Почти все они – женщины. Так врач-психиатр высшей категории Татьяна Портнягина принимает пациентов со всего микрорайона Докучаево в пределах улиц Попова, Антона Петрова и Юрина, включая район «Ямы» и коттеджный поселок на Солнечной поляне.

Участковые психиатры оформляют рецепты на лекарства, выдают справки, консультируют в диагностическом центре и посещают на дому плановых больных и пациентов в состоянии обострения. Также в их обязанности входит заполнение направлений на медико-социальную экспертизу и решение социально-медицинских вопросов.

К Татьяне Портнягиной нередко обращаются обеспокоенные родственники пациентов. Как правило, они жалуются на то, что их пожилой член семьи начинает «чудить»: неадекватно себя вести и не контролировать свои действия. Однако причина такого поведения может оказаться гораздо глубже старческого помешательства.

Врач-психиатр высшей категории Татьяна Портнягина
Врач-психиатр высшей категории Татьяна Портнягина
Фото: пресс-служба АКККПБ им. Эрдмана

Кричит от боли, а не от нервов

Врач-психиатр рассказывает, что порой обычное медицинское обследование будет гораздо действеннее, чем помощь психиатра:

"Вот типичная ситуация: пришел родственник, говорит, бабушка не спит, кричит, шумит… Я спрашиваю, когда в последний раз женщина проходила диспансеризацию. И выясняется, что было это восемь лет назад. В таком случае ей нужен не психиатр, а терапевт. Может быть, у бабушки давление высокое, сахар или креатинин поднялись. При таких состояниях очень часто развивается психоз, который после вмешательства других специалистов, как правило, проходит".

По заявлению родственников, участковый психиатр может приехать и осмотреть такого больного на дому. При этом плановая психиатрическая помощь на дому осуществляется в течение 14 календарных дней после вызова. Оттого врачи всегда предупреждают: сперва пройдите осмотр у терапевта, а потом уже вызывайте психиатра.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Танцы в магазинах

Неадекватно себя вести могут и молодые пациенты. В этом случае уже стоит задуматься о наличии психотических расстройств. Ведь состояние характеризуется тем, что человек перевозбужден и ведет себя неподобающим образом. Более того, у него отсутствует критическое мышление — то есть он не понимает, что делает. Например, в мае 2023 года один мужчина внезапно начинал танцевать и ползать перед людьми в продуктовых магазинах и торговых центрах.

Ранее причины такого поведения объясняла главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина:

«Оно может быть спровоцировано различными факторами, такими как стрессы, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем, воздействие вредных факторов, травмы либо наследственная предрасположенность».

Психологические заболевания, шизофрения
Психологические заболевания, шизофрения
Freepic

При психическом расстройстве поведение меняется с нормального и привычного на деструктивное. Больной может и не танцевать в толпе, а, например, закрыться в квартире и лежать, занавесив окна. Может начать прятаться и убегать, потому что видит воображаемых преследователей, людей, которые хотят его убить, или слышит так называемые «императивные голоса» — галлюцинации.

Недавно в Алтайской краевой психиатрической больнице им. Эрдмана открылось отделение первого психотического эпизода. Здесь будут помогать людям, страдающим от болезней шизофренического спектра, вернуться в социум. Подробнее об этом мы писали в нашем материале.

Записаться на прием к психиатру в Алтайской краевой психиатрической больнице им. Ю. К. Эрдмана можно по телефонам:
(3852) 76-25-13 (для жителей Барнаула);
(3852) 76-27-46 (для жителей Алтайского края).

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