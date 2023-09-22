Алтайский онколог стала Заслуженным врачом РФ

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает региональный Минздрав.

Наталья Веряскина 15 лет заведует отделением радиотерапии гинекологического профиля. Это ее призвание и дело всей жизни.

"Высококвалифицированный специалист, обладающий обширными знаниями в области лучевой терапии гинекологических онкопатологий", – такими словами описали Веряскину в Минздраве.

В здравоохранении региона Наталья Дмитриевна работает 40 лет. Из них 30 посвятила алтайской онкологической службе.