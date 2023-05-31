Алтайский минздрав рассказал, сколько людей и как лечатся от никотиновой зависимости

Сегодня, 31 мая, отмечают в Всемирный день без табака. Минздрав регона сообщает, что в 2022 году больше 2000 жителей края обратились за медицинской помощью по поводу никотиновой зависимости.

Новая беда

По данным официальной статистики, за годы действия государственной политики, направленной на отказ от табака, распространенность курения снижается. Но за последние годы наблюдается прирост потребления другой никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака.

Запуск вейпов в широкую продажу сопровождался «исследованиями», которые «доказывали»: с помощью гаджетов люди бросали курить сигареты. При этом в «исследованиях» не говорилось, что отказались от обычного курения лишь 20%. А те, что бросили сигареты с табаком, плотно подсели на электронику.

Факт Многие курильщики уверены, что они сильнее своей зависимости и смогут самостоятельно бросить, как только захотят, но на деле это удается лишь немногим.

По словам врачей, наиболее восприимчивы к канцерогенам подростки, поскольку их легкие не до конца сформированы. Приятная на вкус жидкость ведет к неконтролируемому расходу, а значит - к передозировке. Кроме того, вырабатывается привычка к никотину, избавиться от которой практически невозможно.

У наиболее предрасположенных к заболеваниям дыхательной системы людей развивается так называемая EVALI - от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury - повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов. Оно ведет к отеку легких и острому респираторному дистресс-синдрому, которые требуют срочной реанимации.

Причины и механизм развития заболевания еще не изучены, но известно, что причиной становится накопление в клетках легочной ткани масляных компонентов аэрозоля электронных сигарет.

Электронная сигарета. pixabay.com.

Кабинеты отказа

Во всех подразделениях краевого наркологического диспансера в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске и еще 60 медицинских организациях, имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология», организованы кабинеты отказа от курения, в которых ведут прием врачи психиатры-наркологи.

Особое внимание уделяется профилактике табачной зависимости среди подростков «группы риска». В городах и районах Алтайского края проводятся видеолектории, мини-тренинги и психотерапевтические беседы в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, подростковых клубах на базе комплексных центров социального обслуживания населения, отделах инспекции по делам несовершеннолетних.

На базе краевого наркологического диспансера организована работа телефона доверия (63-61-15). За 2022 год сюда поступило 109 звонков по проблеме табакокурения.

По данным минздрава, в 2022 году за лечением по поводу никотиновой зависимости обратились 2179 человек. 1166 человек прошли курс лечения, 748 из них (64%) находятся в ремиссии, а 462 продолжают реабилитацию.

Сигарета. СС0.

Как лечат никотиновую зависимость

Лечение табачной зависимости обязательно комплексное, включает в себя медикаментозные методы и психотерапию.

К препаратам заместительной терапии относятся, в первую очередь, собственно препараты никотина – так называемый терапевтический никотин в разных лекарственных формах: жевательная резинка, таблетированные формы, трансдермальные терапевтические системы (пластырь). А также частичный агонист никотиновых рецепторов (варениклин) и природный аналог никотина (цитизин).

Все это применяется, чтобы облегчить синдром отмены никотина. Доза препаратов для заместительной терапии подбирается индивидуально и зависит от выраженности симптомов отмены и общего стажа курения.

После нескольких недель терапии дозу постепенно снижают до полной отмены.

Психотерапевтическая поддержка в комплексе с фармакологией - необходимое условие успешного лечения табачной зависимости. Поддержка психотерапевта направлена на формирование позитивных установок, выявление ситуаций, во время которых возникает наиболее сильное желание закурить и формирование навыков, позволяющих контролировать влечение к никотину.