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Здоровье

Алтайская станция скорой помощи просит не перегружать ее напрасными вызовами

Краевая станция скорой медицинской помощи обратилась к жителям с просьбой не вызывать «скорую» без необходимости – просьба размещена в телеграм-канале учреждения. В период каникул нагрузка на эту структуру возрастает, и бригада скорой помощи может не добраться до людей, которым помощь реально нужна.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Фото: ru.freepik.com, автор stefamerpik.

В новогодние праздники нагрузка на бригады скорой медицинской помощи возрастает до 25 вызовов в сутки, констатировали медики.

Однако в этот период наблюдается и много безрезультатных вызовов. Прибыв на место вызова, бригада скорой медицинской помощи не обнаруживает пациента или пациент отказывается от осмотра.

В связи с этим медики призвали отменять вывоз - если состояние улучшилось и скорая медпомощь не нужна. Или если поняли, что «наверное, зря вызвали, но пусть все равно приедут, посмотрят, лишним не будет».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Антон Червяков

«Знайте, что в это время кому-то может быть жизненно необходима та самая бригада, которая приехала на безрезультатный вызов», - отметили медики.

Отменить вывоз можно, позвонив по номерам 03 и 103 и сообщив об этом диспетчеру. Медики также напомнили, что скорая помощь не выдает больничные листы, не выписывает рецепты и не назначает лечение. За этим нужно обращаться в поликлинику.

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