2 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Актрису Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали 30 июля с недомоганием. 1 августа у актрисы остановилось сердце, но врачи сумели восстановить сердцебиение, сообщает Telegram-канал "112".

Ирина Мирошниченко.
Ирина Мирошниченко.
Кадр из фильма "Наследство" (1984)

У артистки выявили осложненную форму гриппа.

Ранее Ирина сообщала, что сама обратилась к медикам, почувствовав недомогание - высокую температуру и признаки простуды.

1 августа актрису срочно перевели в реанимацию после остановки сердца.

Сердцебиение удалось восстановить, но врачи оценивают состояние как тяжелое.

Сейчас Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому, ее жизнь поддерживает аппарат ИВЛ.

Накануне, 24 июля, Ирина Петровна отмечала свой День рождения - ей исполнился 81 год. Она уроженка Барнаула.

Ранее суд запретил оперировать новосибирскому хирургу - он оставил в ране пациентки салфетку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость