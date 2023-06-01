2 июня
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Здоровье

Актриса, сыгравшая маленькую Женю в "Сватах", долго страдала от депрессии

Ульяна Иващенко сыграла Женю Ковалеву в сериале "Сваты". Мама артистки рассказала, как дочь справилась с жизнью без популярности. Об этом сообщает "Лайф".

Сериал "Сваты"
Сериал "Сваты"
kinopoisk.ru

В первых двух сезонах ситкома "Сваты" маленькую Женю играла Ульяна Иващенко. Девочке пророчили большое актерское будущее.

Однако после окончания съемок в сериале девочка пошла в первый класс — о съемках пришлось забыть. Родители не хотели так сильно нагружать дочь, поэтому из "Сватов" Ульяна ушла.

Как рассказала мама актрисы, после сериала у девочки началась звездная болезнь. Кроме того, Ульяна стадала от депрессии, а сейчас даже не хочет вспоминать о съемках в ситкоме.

Ранее умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка (настоящая фамилия — Писанко). Артистка скончалась после болезни на 57-ом году жизни.

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