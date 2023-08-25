Землю возле интересных туристам объектов в Алтайском крае можно «застолбить» в пару кликов

Земельные участки возле объектов туристического интереса в Алтайском крае начали вносить в электронную базу Росреестра. Теперь получить информацию об участке и подать на него заявку можно онлайн. О новом сервисе «Земля для туризма» altapress.ru рассказала замглавы управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина.

Земля для туризма

В информационной системе Росреестра появился ряд сервисов, упрощающих гражданам и бизнесу поиск земельных участков под различные нужды. Одним из таких сервисов стал проект «Земля для туризма», к которому Алтайский край присоединился в текущем году.

Он позволяет отобразить все объекты инвестиций, благодаря чему потенциальные застройщики и инвесторы видят, где эти объекты находятся, как они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.

Росреестр, управление по Алтайскому краю. Росреестр, управление по АК.

В базу вносятся предложенные муниципалитетами объекты туристического интереса и несколько прилегающих к ним земельных участков. Там же, в сервисе, можно подать соответствующую заявку на выбранный участок.

Пока заливают озера

На сегодняшний день сервис «Земля для туризма» содержит сведения о пяти объектах туристического интереса на территории Алтайского края: озера Большое Яровое, Мормышанское, Горькое и Соленые озера Баевского и Завьяловского районов края, а также 15 участках общей площадью 185 га, расположенных поблизости.

Малиновое Озеро. commons.wikimedia.org, Romazan1973

Елена Саулина,

замглавы управления Росреестра по АК:

Объекты туристического интереса и земельные участки добавляются после заседания оперативного штаба. На каждом заседании выявляем по 1-2 объекта и, соответственно, 3-4 свободных земельных участка вокруг. Заседания проходят раз в месяц.

На последнем заседании оперштаба в качестве объекта туристического интереса предлагалось озеро Уткуль. Также есть информация, что готовится предложение о внесении в базу Баевских озер.

Елена Саулина. Пресс-служба управления Росреестра по Алтайскому краю.

Кроме того, предложен объект Чуйский тракт, но там возникли вопросы по поводу назначения прилегающей земли, поэтому решение пока не принято. Хотя Республика Алтай включила свой отрезок тракта полностью.