Впервые в Алтайском крае пройдет праздник, посвященный черемше

Впервые в Алтайском крае пройдет праздник, посвященный сибирскому дикоросу - черемше (колбе). Об этом сообщает "Визит Алтай".

Из открытых источников в Интернете

Праздник пройдет 21 мая, символично, в селе Черемшанка Ельцовского района. Село названо в честь сибирского дикороса, который можно встретить по берегам реки Чумыш, где и расположено село.

Гостей праздника ждет яркая праздничная программа. Планируются театрализованное представление, конкурс блюд из черемши «Кулинарный эрудит» и гастрономическая выставка «Черемшанский витамин».

Блюда из черемши Из открытых источников в Интернете

Также будут работать выставки русского быта и картин местного художника.

Праздник начнется в 12:00 на площади перед Черемшанским сельским домом культуры.

Фестиваль проводят в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход».