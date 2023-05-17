Впервые в Алтайском крае пройдет праздник, посвященный черемше

Праздник пройдет 21 мая, символично, в селе Черемшанка Ельцовского района. Село названо в честь сибирского дикороса, который можно встретить по берегам реки Чумыш, где и расположено село.
Гостей праздника ждет яркая праздничная программа. Планируются театрализованное представление, конкурс блюд из черемши «Кулинарный эрудит» и гастрономическая выставка «Черемшанский витамин».
Также будут работать выставки русского быта и картин местного художника.
Праздник начнется в 12:00 на площади перед Черемшанским сельским домом культуры.
Фестиваль проводят в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход».
Черемша (колба) – дикорастущая трава, которую считают источником витаминов В1, В2, А, Е. В растении много аскорбиновой кислоты. В пищу используют луковицы, свежие молодые побеги, листья, цветочные стрелки черемши. Растение имеет характерный чесночный запах.