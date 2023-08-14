16 августа
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Туризм

Впервые после пандемии барнаульцы смогут добраться до Вьетнама коротким, но не кратчайшим путем

Первый за три года рейс из Новосибирска во Вьетнам состоится 25 октября. Правда, по пути на остров Фукуок самолет сядет в Казахстане. Чего ожидать туристам и какие путевки уже предлагают барнаульские фирмы — расскажет altapress.ru.

Вьетнам.
Вьетнам.
СС0

Вылеты по средам и субботам будет производить авиакомпания Sunday Airlines.

Пассажиры пройдут границу в Новосибирске, а в казахстанском Таразе, пока самолет заправляется, 1,5-2,5 часа будут ожидать продолжения полета в транзитной зоне, не забирая багаж. А по прилете их ждет еще один пограничный контроль.

Туристов предупреждают, что из-за непогоды или форс-мажоров время ожидания может растянуться.

Как отметили в турфирме «100 дорог» подобным маршрутом их клиенты добирались до Пхукета — эти рейсы дешевле, чем прямые. В случае с Вьетнамом ситуация иная: добраться из Сибири можно только из Иркутска до Ханоя.

«Прямых вариантов из Новосибирска пока не предвидится. Поэтому для любителей Вьетнама рейсы с дозаправкой – это просто подарок», - добавили в соцсетях.

В основном туры рассчитаны на 6, 9 или 10 и 13 ночей. Любителей пляжного отдыха ждет крупнейший остров Вьетнама, покрытый тропиками и белоснежным песком. На выбор широкий спектр отелей: от бюджетных бунгало до современных люксов со «все включено».

Детям и взрослым будет где развлечься: уличные аттракционы, большой аквапарк, зоопарк, сафари-парк, океанариум, кафе и магазины, крытая зона развлечений, пляж, «Сказочный» и «Птичий» сад и Город профессий.

Тур от «100 дорог» с вылетом 25 октября на 9 ночей в трехзвездочном отеле обойдется от 120 тыс. рублей на человека (цена при двухместном размещении). В четырехзвездочном — от 131 тыс. рублей. В пяти звездах — от 150 тыс. рублей.

В стоимость входит перелет с багажом 20 кг, проживание с завтраком, трансфер и медицинская страховка.

Pegas Touristik анонсировал туры с проживанием в пятизвездочном Vinpearl Resort Phu Quoc с парком развлечений и сафари. Вылет 2 декабря на 10 ночей стартует от 362 тыс. рублей на двоих.

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