18 октября
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Туризм

Власти Таиланда утвердили дату начала безвизового въезда для россиян на 90 дней

В Таиланде утверждены даты безвизового въезда россиян на 90 дней.

Таиланд, отдых, храмы.
Таиланд, отдых, храмы.
unsplash.com

Прядок въезда начнет действовать с 1 ноября по 30 апреля 2024 года. Срок пребывания россиян в стране увеличится с 30 до 90 дней, указывает Газета.Ru.

Ранее в консульстве заявили о возможности продлить туристам из России безвизовое пребывание в Таиланде.

Находиться без визы в государстве можно еще 30 дней. То есть всего 60.

Уточняется, что для продления безвизового пребывания нужно будет прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей).

Между тем россиянина, на которого наехал катер, нашли мертвым в Таиланде.

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