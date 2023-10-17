Власти Таиланда утвердили дату начала безвизового въезда для россиян на 90 дней

В Таиланде утверждены даты безвизового въезда россиян на 90 дней.

Прядок въезда начнет действовать с 1 ноября по 30 апреля 2024 года. Срок пребывания россиян в стране увеличится с 30 до 90 дней, указывает Газета.Ru.

Ранее в консульстве заявили о возможности продлить туристам из России безвизовое пребывание в Таиланде.

Находиться без визы в государстве можно еще 30 дней. То есть всего 60.

Уточняется, что для продления безвизового пребывания нужно будет прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей).

Между тем россиянина, на которого наехал катер, нашли мертвым в Таиланде.