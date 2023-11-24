В поисках Деда Мороза. Сколько стоит провести Новый год за пределами Алтая

Altapress.ru рассказывал о популярных зарубежных направлениях для жаркой встречи Нового года. А теперь публикует подборку праздничных туров по России. Готовьте красивые шубки, надежные дождевики, мощные пуховики и хорошее настроение.

У самого моря

Чтобы встретить Новый год под пальмой не обязательно уезжать в ОАЭ. К вашим услугам – дождливый Сочи.

Зимний пуховик не пригодится – температура воздуха держится в среднем около +13 градусов.

Несмотря на бесснежие, здесь можно поймать новогоднее настроение: город старательно украшают уличными фигурами, световыми арками и елками. Самые красочные фейерверки – в Олимпийском парке.

Турфирма «100 дорог» рекомендует выбирать отели с теплыми бассейнами и SPA и избегать горнолыжние туры: в каникулы очереди на подъемники огромные. Стоимость тура на 6 ночей с вылетом из Барнаула 29 января стартует от 48 тыс. рублей на человека.

Эстосадок. unsplash.com

На ту же дату Pegas Touristik предлагает тур на двоих с проживанием в трехзвездочной Руси за 120 тыс. рублей.

В поисках сказки

Есть варианты сказочных туров в вотчину Деда Мороза. Добираться до места нужно из Москвы. И здесь «100 дорог» подобрал несколько вариантов.

Отправиться из столицы в Великий Устюг можно на поезде, либо на автобусе, который по пути завезет туристов в Спасо-Прилуцкий монастырь или музей мореходов. Стоимость 3-4-дневного путешествия стартует от 34 тыс. рублей за человека – не учитывая перелета. Начать его можно 30 декабря или 4 января.

Такая поездка больше понравится детям. В Великом Устюге они увидят терем и дом моды Деда Мороза, попьют с ним чай, пройдут по тропе сказок с волшебными зверятами, поучаствуют в мастер-классе и получат подарок.

Дед Мороз из Великого Устюга. altapress.ru

Можно отравиться и в Кострому – город Снегурочки и посетить уже ее терем. Совместить эту поездку стоит с путешествием по Золотому кольцу.

«Большая страна» предлагает трехдневный автобусный тур, который проходит через Владимир, Иваново, Кострому и Суздаль. Туристы прогуляются по заснеженным древним городам с каменными и деревянными церквями и богатой историей, попробуют местную кухню и напитки.

Тур стартует из Москвы 3 января. Стоимость – от 20 тыс. рублей на человека.

Кострома. pixabay.com

Царское путешествие

Pegas Touristik анонсировал тур на 5 ночей с вылетом из Барнаула 29 декабря. Перелет вместе с проживанием в четырехзвездочном Theatre Square Hotel 4* на двоих обойдется в 126 тыс. рублей.

Кстати, эта гостиница находится в Никольских рядах. Во дворе - общественное пространство, которое зимой превращается в рождественскую площадь. Горят нарядные елки, работают горки и уютные лавочки, где можно купить глинтвейн и выпечку. Также здесь обычно устанавливают роскошную карусель с лошадками.

А еще рядом – Мариинский театр.

Примерно за ту же сумму туристов могут разместить в Yard Residence Апарт-отель 4* неподалеку от Александро-Невской лавры, где заканчивается Невский проспект.

Ранее altapress.ru делал обзор необычных отелей в северной столице.

Для любителей холода

Тому, кому не нравится Сочи с дождем, Санкт-Петербург со снегодождем и бородатые волшебники, возможно, придется по вкусу Мурманск и Териберка с их ездовыми оленями, чудесным северным сеянием и морскими ежами на ужин.

Северное сияние. Кольский полуостров. Валерий Степанюк.

Трехдневный тур с этническим погружением в культуру саамов, осмотром кладбища заброшенных кораблей и природного парка, а также места съемок «Левиафана» обойдется примерно в 35 тыс. рублей. Но это без учета перелета в Мурманск.

Билет в этот город с пересадкой в Москве влетит в копеечку. 29 декабря стоимость такого перелета стартует от 30 тыс. рублей (это в одну сторону). В начале января нижний порог цен чуть терпимее – 21 тыс. рублей.