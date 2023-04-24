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Популярные зарубежные курорты

В Турции можно находиться 60 дней без оформления визы. Некоторые туристы умудряются гостевать в стране 90 дней. По истечению двух месяцев они выезжают из страны и возвращаются снова, еще на 30 дней.

Без таких ухищрений можно спокойно находиться три месяца на Кубе и в Мальдивской республике.

45 дней без визы разрешено находиться в Таиланде и 30 днем — в Египте и на Сейшельских островах.