Цена пока не кусается. Барнаульцы смогут добраться до Шарм-эль-Шейх напрямик из Толмачево

Azur air в конце мая открывает чартерную программу, которая свяжет Новосибирск и Шарм-эль-Шейх. Расскажем, когда лучше лететь, сколько стоят путевки и куда можно сейчас отправиться из барнаульского аэропорта.

Рейсы будет выполнять Azur air на Boeing 757. Полетная программа продлиться с 24 мая по 14 октября. Периодичность – раз в 11 дней.

Чтобы попасть в страну, туристам потребуется загранпаспорт, который будет действительным в течение шести месяцев после въезда в Египет.

Те, кто хотят отправиться на экскурсии за пределы Синайского полуострова, должны получить визу по прилету. Ее стоимость – 25 долларов.

А те, кто не планируют покидать Шарм-эль-Шейх, могут получить бесплатный синайский штамп в аэропорту. Такой вариант подойдет туристам летом, когда турагенты не рекомендуют отправляться на экскурсии – слишком жарко. Температура воздуха на побережье поднимается до +42С.

Как рассказали в агентстве «100 дорог», цена на первый вылет 24 мая стартует от 68 тыс. рублей на человека за 11 ночей.

Египет. CC0

Когда лучше лететь в Египет

Май, как отметили турагенты, лучшее время для пляжного отдыха в Египте. Температура воздуха достигает +34С, а вода прогревается до +25С. Примерно те же условия ждут туристов в бархатный сезон, осенью.

К его концу начинаются сильные ветра, а температура воздуха опускается. Это время как раз подходит для экскурсионного туризма.

Ранее туроператор Anex tour (связан с Azur air) анонсировал полетную постпандемийную программу из Новосибирска в Бодрум. По плану, она должна была стартовать 2 мая с периодичностью полетов раз в 11 дней. Меньше чем за месяц до первого вылета от программы отказались.

Сейчас прямиком из Барнаула можно вылететь в Анталью. Цена за 10 ночей в четырезвездочном отеле и вылетом 20 мая стартует от 101 тыс. рублей на двоих. С вылетом 31 мая – от 118 тыс. рублей.

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