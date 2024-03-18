20 марта
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Туризм

Снежная лавина накрыла группу российских туристов. Есть пропавшие

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке.

Снег, сугроб.
Снег, сугроб.
CC0

Два человека пропали, девять человек из группы смогли выбраться из-под снега самостоятельно, указывает bfm.ru.

Спасатели выдвинулись в район ЧП.

Лавинную опасность в регионе не объявляли.

Ранее российского волонтера засыпало снежной лавиной и унесло в океан. Артем Васильев попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке.

Снежно-ледовые массы сорвались в воду, где находился волонтер. Госинспекторы пытались помочь ему, но стихия оказалась сильнее — парня унесло течением в океан.

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