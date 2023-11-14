Съездил на курорт. Где в Санкт-Петербурге отдохнуть и выздороветь — altapress.ru выяснил на месте

Сегодня туристы приезжают в Санкт-Петербург не только для того, чтобы увидеть Неву, Дворцовую и Исакий. В топ-5 причин для посещения Северной столицы теперь входит и оздоровление. Более того, Санкт-Петербург — единственный субъект РФ, где медицинский туризм закрепили на законодательном уровне. Чтобы гостям было проще сориентироваться, выбрать отель, клинику, услугу или специалиста, при правительстве города создали Агентство медицинского туризма. По его наводке корреспондент altapress.ru посетил местные отели, в которых можно привести организм в порядок — и мимо достопримечательностей все же не смог пройти.

Только за девять месяцев 2023 года Санкт-Петербург с целью оздоровления посетили 79,1 тыс. туристов. Это почти в 5 раз больше, чем по целевому показателю федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на весь год (16,7 тыс.).

Из грязи в князи, из дворца в сугроб

В самом центре старого Петербурга, на набережной Фонтанки, туристов встречает исторический отель «Росси». Когда-то в этом здании располагались коммуналки, еще раньше — доходный дом купцов Ветошкиных-Полежаевых, в котором квартировала творческая интеллегенция, а до 1900 года здесь работала гостиница «Европа».

Бутик-отель открылся на улице Зодчего Росси в 2007 году. Новые владельцы отнеслись к зданию бережно. В нем сохранились витражи 19 века, лепнина, оригинальная кирпичная кладка. Антиквариат здесь соседствует с полотнами современных петербургских художников, изразцовые печи — с прозрачными стенами в санузлах, а в помещении бывшей конюшни обустроили СПА-комплекс с уклоном в антивозрастную медицину.

Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Гости «Росси» могут поплавать в бассейне, отдохнуть в аромакомнате с лемонграссом, посетить хамам, сауну и попариться на тюфяке из соломы. Туристам предлагают также авторские и традиционные массажи и разного рода терапии: например, «альго» (лечение морскими водорослями) и «фанго» (обертывание целебной грязью).

В перерывах между процедурами стоит прогуляться: буквально за окном — архитектурный ансамбль Карло ди Джованни Росси, самая симметричная улица в мире.

Исторический отель «Росси». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Выше по Невскому проспекту открыт еще один исторический отель — «Талион Империал», которому повезло разместиться во дворце.

В 1755 году архитектор Растрелли возвел на набережной Мойки временный Зимний дворец для Елизаветы Петровны. После ее смерти дворец разобрали, оставив лишь тронный зал под мастерскую скульптору Фальконе. Позже здесь жил генерал Чичерин, потом — князь Куракин и, наконец, в 19 веке обосновались купцы Елисеевы, чей торговый дом был известен даже за рубежом. А в 20 веке именно здесь расположился приют петроградской интеллигенции — Дом Искусств.

В 2003 году на том же месте, где умерла императрица, Фальконе создал «Медного всадника», а Грин написал «Алые паруса», открылся отель.

Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

В «Талион Империал» 89 номеров с мраморными ванными, золоченой сантехникой, антикварной мебелью и лепниной. Оздоравливаются гости отеля в СПА-зоне с 22-метровым бассейном под панорамным остеклением, фитнес-залом, соляной пещерой, саунами, русской баней и купелью. Купель, впрочем, можно заменить прыжками в снег: терасса «Талион Империал» открыта даже зимой. С нее открывается вид на Дворцовую площадь, Адмиралтейство, Исаакиевский и Казанский соборы.

Исторический отель «Талион Империал» Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

40% деловых туристов в Санкт-Петербурге посещают бассейны, 35% — СПА-программы, 18% — тренажерные залы.

Вода и вино

«Елисеевский след» обнаружился и у отеля Palace Bridge. В этом здании в 19 веке располагались купеческие винные склады. Вино здесь есть и сегодня, но теперь его подают в лофт-ресторане. Palace Bridge — отель формата «городской курорт». В нем 7 этажей, 324 номера, спа-комплекс и фитнес-зал, по размеру сопоставимый с гипермаркетом.

В спа-комплексе Palace Bridge есть бассейн, русская баня, хаммам, санариум («мягкая» сауна), сауна-пещера, паровая комната, а также «Снежный рай», где минус 15 градусов. Также в Palace Bridge приезжают за «Дэй-спа» — многочасовым комплексом оздоровительных и расслабляющих процедур.

Здесь практикуют авторские и аюрведические массажи, Су Джок терапию (южно-корейский точечный массаж рук), обертывания. Кроме того, специалисты спа-комплекса могут помочь с восстановлением после операций.

Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Отель Palace Bridge. Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

«Водным курортом» Санкт-Петербурга можно назвать загородный акваклуб «Voda». Он находится в лесо-парковой зоне в пяти минутах от Финского залива. До ключевых достопримечательностей Санкт-Петербурга — 10 км, но это если вам вообще захочется куда-то ехать.

К услугам гостей «Воды» — 20 номеров (с дизайнерским ремонтом, видом на лес, балконами и «Яндекс.Алисой»), бассейны с горячими купелями и саунами, ресторан на воде и спа-программы.

Здесь делают пилинги с шоколадом, вишней и жимолостью, овощные обертывания, в бане парят вениками со льдом. Беременным предлагают расслабляющие процедуры, а тем, кто страдает бессоницей и мигренями — массаж горящей свечой.

Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный акваклуб «Voda». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Поющие чаши, бушующий Финский

В Курортном районе Санкт-Петербурга также располагается загородный комплекс «Золотой ручей». Это молодой отель, ему нет и года. Туристам предлагают два варианта размещения: пятизвездочный комплекс и более бюджетный, трехзвездочный. При этом спа-центр «Золотого ручья» доступен для всех гостей.

Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Здесь 25-метровый бассейн с панорамной крышей и донным гейзером (пузырьки воздуха поднимаются со дна и массируют кожу), хамам с хромотерапией (лечение светом), финские сауны, соляная комната. Посетители спа-центра могут записаться на стоунтерапию, тибетский уход поющими чашами и арабский пенный массаж, принять аромаванну или распариться в кедровой фитобочке. Для гостей работает также фитнес-зал с персональными и групповыми тренировками.

В «Золотом ручье» круглогодично открыты теннисные корты, а неподалеку от отеля находится пешая экотропа «Сестрорецкое болото».

Загородный комплекс «Золотой ручей». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Более 100 медицинских учреждений с передовыми технологиями и международными протоколами лечения оказывают услуги туристам в Санкт-Петербурге. В городе действуют также 35 санаторно-курортных организаций, из них — 16 детские.

Еще одно место, которое рекомендует Агентство медицинского туризма Санкт-Петербурга — парк-отель «Репино». Он расположился на первой линии Финского залива и имеет выход на пляж. Отель пережил две реконструкции — в 2007-м и 2018 году. Кстати, здесь проходили пресс-конференции сборной Англии перед Чемпионатом мира по футболу 2018.

Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

«Репино» готовится получать медицинскую лицензию, и к оздоровительным процедурам здесь относятся серьезно. В центре «Меди СПА Репино» помимо гидротермального комплекса располагается с десяток терапевтических кабинетов.

Посетителям предлагают флоатинг (состояние «невесомости» при погружении в соленую воду), подводный душ, грязевые обертывания, жемчужные ванны, лимфодренажный массаж. В спа-центре работает физиотерапевт. На процедуры рекомендуют приходить с результатами анализов или направлением от врача.

Парк-отель «Репино». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

В кафе парк-отеля «Репино» по пятницам и субботам играет живая музыка. Здесь есть боулинг, бильярд. А совсем недалеко — в 1 км, — музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты». В этом домике на берегу Финского залива художник прожил последние (и весьма счастливые) годы жизни.

Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты». Алена Снегирева, по заказу Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга