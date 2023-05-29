Сибирячка сорвалась со скалы и разбилась насмерть

ЧП случилось в национальном парке "Красноярские столбы".

От полученных травм жительница Красноярска скончалась на месте. Спасатели эвакуировали тело и передали сотрудникам полиции.

Погибшей было 43 года.

В прошлом году туристы трижды срывались со скал на «Столбах».

Ранее в Республике Алтай спасатели сняли со скалы четырех детей. Это случилось селе Рыбалка Майминского района. На место происшествия вышли спасатели МЧС и пожарные. Всего 12 человек с тремя единицами техники. Они нашли детей и спустили их со скалы. Также спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в овраг во время катания на снегоходе в алтайском районе.