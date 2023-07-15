17 июля
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Туризм

Россияне назвали любимые европейские страны для отдыха

В европейских странах побывало более половины опрошенных, пишет "Газета.ру".

Эйфелева башня.
Эйфелева башня.
СС0

Пятерку самых популярных стран для отдыха возглавила Италия — 20,7% россиян планируют отправиться туда. На втором месте оказалась Франция (18,6% голосов).

Середину списка заняла Испания (14,9%), а замыкают список Германия (11,7%) и Греция (9,1%).

Также 61,3% опрошенных рассказали, что у них поездка по Европе занимает более одной недели. Остальные отдыхают менее семи дней.

Около 72,8% предпочитают останавливаться в отелях, 27,2% туристов арендуют апартаменты. Также 83,2% россиян назвали лето лучшим сезоном для отдыха в Европе.

Ранее турагент назвал самые опасные для россиян страны.

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