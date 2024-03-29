Разобраться с акулами поручил Путин российскому губернатору. Нападения плавающих людоедов

Это произошло на совещании по развитию проекта федеральных круглогодичных курортов, указывает «МК». Там представили презентации будущих турнаправлений.

А после выступления губернатора Приморского края Олега Кожемяко глава государства обратил внимание на безопасность посетителей региона.

«А что делать с акулами? Они же укусят вас!» — отметил президент.

Однако губернатор уточнил — приморские акулы не представляют опасности и в основном питаются рыбой.

Также Путин вспомнил, что как-то планировал поплавать с гарпуном в Приморском крае, но не успел это сделать.

Сетка и бассейны

В 2012 году первые противоакульные сети уже отпугивали хищниц в Приморье. 300 метров пляжа огорожено в Хасанском районе. Сделана сетка из специальных капроновых нитей. Сеть должна не задерживать акул, а отпугивать своим ярко-оранжевым цветом.

Сеть нужна, в первую очередь, чтобы успокоить и обезопасить туристов. Хищники в бухту не заходят — слишком маленькая глубина и большое количество водомоторной техники.

Тогда же сообщалось, что одним из методов защиты жителей Приморья от нападения акул станут полиэтиленовые бассейны. МЧС России по Приморскому краю считает необходимым снабдить ими пляжи. Стоимость одного экземпляра составит 150 тысяч рублей.

Подобные заградительные сети могут появиться в различных бухтах юга Приморья, которые популярны среди отдыхающих. Предприятие, производящее сети, получило заказ на заграждения общей длиной около 10 км.

Откусила руки

Между тем нападения акул на жителей Приморья начались в 2011 году, когда 17 августа в бухте Теляковского хищница откусила две руки 25-летнему жителю Владивостока.

Тогда шесть рыболовецких судов искали акулу-людоеда.

Тогда же пострадал и 16-летний подросток — он получил тяжелые ранения ног..

Обитание

У берегов Приморского края встречаются 12 видов акул, из них — только несколько постоянных обитателей. Остальные приходят летом вслед за мигрирующими косяками рыбы. Большинство из этих видов безопасны для людей и только несколько — крайне агрессивны и среди них — белая акула и акула-мако, которых и подозревают в нападениях на людей.

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