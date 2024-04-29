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Туризм

Пушистое облако на Золотом озере. Почему стоит увидеть самый популярный водопад на Телецком

С 1 мая в Алтайском биосферном заповеднике открывается водно-пеший экологический маршрут на водопад Корбу. Altapress.ru рассказывает, что мы о нем знаем.

Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике.
Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике.
vk.com/altzapovednik/Роман Воробьев, Татьяна Клименко
  • Корбу — одна из главных достопримечательностей Телецкого озера, и в сезон к нему съезжаются толпы туристов. Единственный способ добраться до водопада — на катере или теплоходе «Пионер Алтая». Регулярное движение транспорта организовано от пирса в селе Артыбаш.
  • В 1978 году водопад Корбу утвердили памятником природы Горно-Алтайской автономной области. А располагается он на территории Алтайского биосферного заповедника — объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
  • Корбу — большой водопад. Его высота — 12,5 метров.
  • Слово «корбу» происходит от алтайского «корбо» — «кустарник, молодые побеги дерева». Вода спускается по водопаду не отвесно, а разбивается о камни, что создает много мельчайших брызг, образуя причудливые «ветки».
  • У водопада Корбу проводили съемки первого советского звукового приключенческого фильма 1935 года «Золотое озеро».
Водопад Корбу.
Водопад Корбу.
Алтайский биосферный заповедник.
  • В 2020 году реконструировали обзорную площадку у водопада, и теперь на Корбу можно посмотреть с 25 метров.
  • Корбу — предмет восхищения многих художников. Картины с его изображением можно увидеть, например, в галерее «Легенда Алтын-Кель» и доме-музее Шилкина.

Факт

Весной 2023 года из-за жаркой погоды массово таяли ледники в горах. Тогда водопад Корбу превратился в стену из белой пены и облака водяных капель. По словам местных жителей, уже много лет водопад не был таким «пушистым» и шумным.

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