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Туризм

Порядка 40 тыс. человек приняли участие в фестивале «Цветение маральника»

Накануне на территории «Бирюзовой Катуни» в Алтайском районе состоялся фестиваль «Цветение маральника».

Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае.
Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае.
Источник: сайт ganemantravel.ru

Он на протяжении 11 лет является визитной карточкой региона и традиционно собирает тысячи гостей. Праздник дает старт летнему туристическому сезону в регионе.

На «Цветение маральника» приехал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поздравил жителей и гостей региона и объявил летний туристический сезон открытым.

Цифра

В этом году зрителями и участниками фестиваля стали около 40 тыс. человек, сообщает altairegion22.ru.

Искусственные цветы

В 2024 году, в отличие от прошлого, маральник зацвел на фестивале. В прошлом году участники фестиваля «Цветения маральника» проявляли изобретательность: они украшали себя искусственными цветами и надевали розовую одежду. Многие из них повязывали на голову, шляпы и шею главный яркий атрибут фестиваля — платок.

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