Поколбасились. Как на Алтае впервые прошел праздник черемши — большой фоторепортаж altapress.ru

Одно из самых ярких впечатлений в 2023 корреспонденту altapress.ru подарил новый сельский фестиваль с забавным названием «Черемшанская черемша» в Ельцовском районе. Без шуток: это событие соревнуется с поездкой в Улан-Батор , невероятной красоты дацаном и потрясающими байкальскими видами . Почему оно так запомнилось, что это была за колбичная вечеринка, а также как приготовить «черемпиццу» и многое другое напомним в фоторепортаже. Осторожно: вы можете пропахнуть чесноком.

Пяти минут хватает, чтобы проехать из одного конца Черемшанки — в другой. По дороге, которая кое-где идет вровень с болотом, попадаются курицы, пятнистые и кучерявые хрюшки, козы и лошади — но только не люди. В тишине колышется только море мертвой сухой травы.

Все готовятся к празднику. Это мы понимаем, когда подъезжаем к одноэтажному ДК. Перед ним стоят лавки с цветными половичками, слева — «русский двор» со стогом сена, подсолнухом, забором и, конечно, крынками. По центру — сцена, состоящая из ковров и вывески с гордой надписью «Черемшанская черемша». Вспоминая, что в Алтайском районе годом ранее чествовали огурцы, можно решить, что Минкульт собирает салат.

Справа — хохот и беготня. Хозяйки из разных сел Ельцовского района за длинными столами торопливо доделывают зеленые бутерброды и спорят, как лучше: оставить как есть — или поменять местами «вот эти две тарелки»? Первые посетители уже дегустируют и улыбаясь поздравляют друг друга с праздником.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

Чего только с колбой здесь нет! Самое безобидное — пироги с яйцом. Или картофелем. Или сыром. А еще фаршированные ею и курицей шампиньоны и рулеты. Это постаралось общество пенсионеров района. Оно же приготовило старинный холодный суп — тюря.

«Нарезаешь зелень, огурцы. А еще ржаной хлеб, хорошенько натертый чесноком — и заливаешь это кефиром, водой или квасом — как кто любит, - делится рецептом одна из хозяюшек и тут же заманивает в свои гастросети. - Вкусно, м-м-м! А жареную колбу ели? За ухо не оттянешь. А потом не будет! Где вы еще такое попробуете?»

Мария Абакарова из Пуштулима размазывает по поджареному ржаному хлебу «помазуху»: натертую с салом черемшу. Но этого мало: сверху она кладет еще кусочек копченого сала. Рядом — самса. Без мяса. Но главное же, что с колбой.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

Черемпицца и колба по-корейски

Столы украшены с фантазией: они пестрят от зеленых листьев, самоваров, графинчиков, милых цветных фигурок из папье-маше.

Тут же стоит украшенная коктейльным зонтиком красная пицца. Галина Родыгина делится рецептом. В тесто из молока, дрожжей, соли и сахара, она добавила сушеные итальянские травы. Раскатанный кружок смазала томатной пастой, сверху положила натертый отваренный картофель, и чуть-чуть колбасы - «буквально нотку».

«Потом свежие помидоры, опята и колбу, по отдельности обжаренные на сливочном масле, твердый сыр натерла, - рассказывает она. - Я не любитель, а внучка у меня заказывает. Делаю в «пицца-мейкере»: дочь в Японии работала, семь лет назад о нем рассказала. А я потом в Новокузнецке увидела — три раздарила, а один себе оставила».

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

Наталья Калачова из Мартыново удивляет нас «колбой по-корейски». Название рецепта из интернета совпадает с содержанием: в морковь по-корейски добавили черемшу.

Помимо этого на столах мы замечаем такие блюда с колбой, как: шанежки (нечто вроде ватрушек), вареники с картофелем, салаты, драники (и сливочный соус к ним, конечно, с черемшой), блины с припеком, блины с творогом, заливной пирог с яйцом.

Даже обычные бутерброды с помидором непременно должны иметь зеленую веточку. Есть здесь выпечка и без черемши — но об этом теперь даже как-то неловко рассказывать.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

«Если вкусно, есть колбу нужно всегда, - рассуждает Валентина из Ельцовки и подмигивает. - А если перед свиданием — желательно вдвоем».

Оды колбе

С гастрономической частью праздника разобрались. Перейдем к развлекательной.

Во время приготовлений из колонок доносятся песни Кадышевой, Газманова и казацких коллективов.

В разогреве участвует пожилой мужчина, которому мы даем псевдоним «Жених». Он периодически подходит к столам, чтобы узнать, не отрыл ли кто настоечку. Или отодвигает молодых барышень, задумчиво задерживая руки на тонких талиях.

В какой-то момент он пускается в безудержный пляс на пока еще пустой сцене. С началом концерта Жених при загадочных обстоятельствах бесследно исчезает с праздника.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

С нарядом Солохи и интонацией Нади из «Любовь и голуби» на сцене нас приветствует «хозяйка» праздника: «Гляньте-ка, ой-ой-ой. Бабы все нарядные. Мужики все трезвые (по лавкам пробежался легкий хохот). Собаки на котов не лають, тако-та».

Далее полтора часа танцев и песен, преимущественно о любви. Нет, не к колбе — о том, чтобы их сочинить, местные артисты обязательно подумают после. К тому же, этим есть кому заняться: жительница Черемшанки Екатерина Вагина пишет стихотворения. Например:

Сидит дед возле печи, Ест ржаные калачи да пироги с колбой, Пьет квасок хмельной… «Угощай-ка черемшой да рыбкой заливной…»

Это фрагмент из сказа о том, как появилось село. Кстати, оно одно из самых старых в Алтайском крае — образовано в 1626 году. Если верить исторической справке, первыми здесь поселились шорцы. Во второй трети XIX века в Черемшанке жили около 150 человек. Сейчас на все пять улиц приходится порядка 300.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

А теперь к настоящему: артисты проводят среди застенчивых жителей и конкурсы. В одном нужно назвать максимальное количество блюд с черемшой. Начинают с яичницы, а приходят к просто свежей колбе и «пуштулимскому саб-бургеру». Приз победителям — зеленые пучки.

Есть и конкурс по самой быстрой чистке черемши. Подготовленный дикорос в самом конце праздника нарезают и отправяляют в главное блюдо — окрошку. В огромной кастрюле ее заливают квасом и сметаной. Домашними!

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

Футбольные поля

Черемша, между прочим, есть в Красных книгах Брянской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Ставропольских областей.

А ельцовчане говорят: «У нас растет в промышленных масштабах». Жители уже не знают что придумать с черемшой: пучки солят, маринуют, замораживают. Кто-то и вовсе засеял ее в огороде — не от жадности, а чтобы не ходить в лес, в котором эта трава и всходит «футбольными полями».

«Приезжают закупщики с Красноярска, Томска, Омска, Новосибирска — отовсюду. Тысячами пучков берут, тысячами! - делится местный житель. - В пик продаж, когда колба только появилась, сборщик может зарабатывать по 10 тыс. рублей в день».

Долго богатеть природа не позволяет: черемша становится непригодной для еды, когда начинает цвести. Траву недолго собирают в конце апреля или начале мая — в зависимости от погоды.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

«Черемша растет в таежных зонах: есть ее немного и в Тигирекском заповеднике, и дальше в горах, - говорит известный биолог Алексей Эбель, тоже заглянувший на праздник. - Это реликтовое растение. Близкородственные виды растут на Кавказе и в Европе».

Поэтому «черемшовый» след также есть в кавказской, грузинской, армянской и других кухнях.

«В Европе даже фестивали проводят с конкурсами, где готовят определенное блюдо, - добавляет Эбель. - У нас это первая попытка что-то рассказать, первый шаг к гастротуризму: чтобы сюда приезжали люди и на месте пробовали блюда из альтернативной кухни».

Сам биолог готовит дома тартар с черемшой. А бизнесмен Евгений Кураков («Место пасты») недавно поэкспериментировал и сделал из нее песто.

Интересно, что колбу любят только люди. «В Европе ее называют «медвежьим луком». А нашим, видимо, и так еды хватает, - шутит Алексей Эбель. - Ни разу не видел в лесу поеденную черемшу — даже мышами. Луками вообще мало кто питается».

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

Арахисовый горох

Также по мнению собеседника, в гастротуризме можно использовать и другие растения. Например, съедобный корень большого лопуха, который растет на Салаире. Блюда с таким особенно любят в Японии, где даже вывели несколько сортов растения.

«Есть чина — родственник горохов: хрустящий, не волокнистый, сочный, со вкусом арахиса. Его еще называют «крючочками», - рассказывает Алексей Эбель. - Также можно срывать и есть папоротник-страусник».

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

Замдиректора по развитию туризма в нацпарке «Салаир» и Тигирекском заповеднике Денис Соломахин полагает, что в следующем году праздник черемши удастся расширить — за счет конкурсов и интерактивов, где могло бы участвовать больше гостей. Появление туристического события может повлечь за собой освоение бизнеса, что очень важно для нацпарка.

«Проблема в том, что у наших границ нет средств размещения, - говорит он. - Легально это непросто: проверки, аттестации, лицензирование… Над этим нужно работать».

А пока жители Ельцовского района просто рады. Ведь обычно все вместе они встречаются только трижды: 9 мая, на Масленице и новом фестивале «Салаир».

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