Палки в колеса. Чем «Белокуриха Горная» хотела бы завлечь лыжников и велосипедистов

Инвесторы «Белокурихи Горной» обсудили проблемы, которые мешают вывести горнолыжный курорт на новый уровень. Доходит до смешного: нет автобусных маршрутов. Расскажем, что за препятствия встречают бизнесмены, какие новые проекты ждут эту территорию и в чем Белокуриха может конкурировать с Манжероком.

Строить больше

Сейчас в курорте есть несколько горнолыжных комплексов: «Даниловка», «Яковка», «Благодать», склон у санатория «Россия», «Лесная сказка» и другие. В «Белокурихе Горной» действует комплекс на Мишиной горе. К строительству готовят гору Глухариную.

Компания «Курорт Белокуриха» считает, что есть еще как минимум пять перспективных спусков, которые стоит создать.

1. Соединить вершину Мишиной и подножье Глухариной спуском в три километра и перепадом высот 250 метров. 2. Спуск по северному склону горы Церковки протяженностью 2 км и перепадом высот 400 метров. 3. Спуск с Белокурихи-2, выходящий на равнину. Его длина — 2,5 км и перепад высот 450 метров. 4-5. Два спуска от биатлонного комплекса: двухкилометровый и километровый с перепадом высот по 200 метров.

Карта "Белокуриха Горная". Екатерина Карзова

Все это невозможно без новых инвесторов. «Наши трассы самые высокогорные в Алтайском крае. Своими силами сделано многое, но нужно двигаться дальше и не отставать от соседей: «Манжерока» и «Телецкого»», - говорит Олег Акимов, заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха».

Кроме создания новых трасс на курорте предполагают и развитие уже действующих. Например, на Мишиной горе вместо бугельного хотят установить кресельный подъемник — как отмечают инвесторы Белокурихи Горной, это повысит пропускную способность, в выходные здесь собираются большие очереди.

Подъемник требует обновления и на Церковке — там канатно-кресельная дорога работает уже около 40 лет.

Также мечта компании — объединить в один комплекс подъемниками (без вырубки) Церковку, Мишину и Глухариную гору.

Гора Глухариная в Белокурихе. Пресс-служба "Курорт Белокуриха".

«Два года топтались на одном месте»

Выполнить все задуманное, как отмечают инвесторы «Белокурихи Горной», вряд ли получится быстро, если не вносить изменения в федеральные законы.

Курорт «Гранд Крио Алтай» занимается проектом горнолыжного комплекса на Глухариной горе уже на протяжении двух лет, но получил возможность работать непосредственно на площадке только в мае 2023 года.

«Склоны попадают в лесные земли. Законы не позволяли строить, хотя проект был готов и уже куплена канатно-кресельная дорога, - рассказывает Дмитрий Дергаусов, гендиректор курорта. - Сейчас в перечень капитального строительства на лесных землях включили канатную дорогу, теперь ее можно строить. До этого мы два года топтались на одном месте».

Для этого требовалось сменить вид пользования участка. Чтобы это сделать, компании пришлось заново пройти аукцион и взять в аренду те же 30 гектаров, которые ранее и арендовала. При этом стоимость объекта выросла вчетверо.

Дмитрий Дергаусов, гендиректор курорта «Гранд Крио Алтай». Екатерина Карзова

«Мы уже понимаем, что этой земли будет недостаточно и в будущем нас ждут новые проблемы, - говорит Дергаусов. - Правительство края должно инициировать изменения в законодательстве, чтобы инвесторы, владеющие проектом, готовые вложить финансы, имели приоритетность. И, если это не нарушает прав других соинвесторов, после экспертизы им выделяли земли без аукциона».

Сейчас склон Глухариной горы проходит экспертизу, строительство запустят в конце 2023 года. Если все пойдет по плану и не возникнет новых неожиданностей, канатно-кресельную дорогу запустят в 2024 году.

Первая очередь горнолыжной трассы составит около четырех километров. Примерно та же протяженность будет и у второй. На них установят систему искусственного оснежения — без этого невозможны серьезные соревнования.

Также «Гранд Крио Алтай» проектирует новые средства размещения. По оценкам курорта, воплощение проекта займет около трех лет, его стоимость оценивают в более 500 млн рублей. Компания уже инвестировала 100 млн рублей.

Проект крио-лечебницы «Гранд-Крио Алтай». пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

«Наблюдал, как в Шерегеше стоят десятки километров трасс, вырубают леса, отводятся земельные участки, кажется, довольно легко, международный аэропорт работает, - говорит собственник туркомплекса «Олимп-Парк» Николай Кавун. - Здесь краевая администрация должна помогать, иначе все картинкой и останется».

Большие маленькие проблемы

Земельный вопрос влияет и на появление городского автобусного маршрута в «Белокуриху Горную». Николай Кавун заметил, что было бы неплохо запустить хотя бы один с периодичностью в два часа.

«Есть перевозчик, который хотел заняться этим маршрутом. Минтранс не разрешил: много согласований. Путь пересекает землю Смоленского района — получается межмунициальный маршрут, к которому другие требования, нежели чем к городским», - заметил Степан Старшенко, замдиректора спортивной школы олимпийского резерва «Горные лыжи».

Николай Кавун, собственник туркомплекса «Олимп-Парк». Екатерина Карзова

Что еще стоит развивать в «Белокурихе Горной»

Лыже-биатлонную трассу. Зимой она пользуется популярностью у параолимпийской сборной России по биатлону. Николай Кавун предлагает также развивать летний вариант и создать лыжероллерную трассу.

«Заключили договор с инвестором — он вкладывает 50% в развитие биатлонного комплекса, - говорит гендиректор «Курорта Белокурихи» Константин Ежов. - Администрация города готовит проект по строительству дороги к стрельбищу. Интерес к этой площадке у спортсменов большой: многие подобные комплексы стали для них недоступны».

Алтайский край. Серпантин на Белокуриху-2. altapress.ru

Горные велосипеды. Как отмечает Николай Кавун, на курорте «Манжерок» этот спорт очень популярен.

Спортивное направление. Замдиректора спортивной школы олимпийского резерва «Горные лыжи» Степан Старшенко рассказал, что на горнолыжном комплексе «Благодать» можно проводить соревнования по слалому, на Мишиной и Глухариной — слалом-гигант, а на Церковке — состязания международного уровня, в том числе женский скоростной спуск.

К радости отельеров, подобные спортивные события собирают сотни человек — и это только персонал, судьи и участники.

"Мишина гора". Ирина Пергаева.

Воспитанники школы переходят тренироваться на склон «Благодати». На трассе планируют развить систему оснежения и освещения, чтобы можно было проводить ночные гонки.

«Это очень зрелищно, такие соревнования привлекают много туристов. На всех больших комплексах стали их проводить, - добавил Старшенко. - А с запуском Глухариной в Белокурихе могут проходить «Олимпийские надежды» и чемпионаты России».