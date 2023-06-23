Оттягунимся. Чем можно заняться на алтайском зимнем курорте даже летом

Корреспондент altapress.ru, захватив с собой подругу и фотоаппарат, отправился в путешествие выходного дня — в село Тягун, популярном у любителей лыж. Расскажем о том, что здесь можно сделать летом и вдохновим на отдых снимками цветов и романтических пейзажей.

Мелькающие картинки

Полвосьмого утра электропоезд Тягун трогается с перрона барнаульского вокзала. Три часа и пятнадцать минут мы проводим в прохладном и практически пустом вагоне — воскресенье.

Большая часть дачников разъехалась по крохотным станциям днем ранее, вся эта масса хлынет в обратный путь на электричке, которая выезжает из села в 16:19. А пока можно вытянуть ножки и почитать в тишине.

Главное, не прозевать посадку. Ежедневно через станцию идут семь электропоездов: четыре «туда» и три «обратно». Самая ранняя оказывается в Тягуне в 03:43.

Постепенно, станция за станцией, пейзаж за окном сильно меняется. Ровная земля все чаще собирается в складки, поляны уступают места смешанному лесу, который к концу поездки становится более хвойным.

И вот конечная. Из всего электропоезда выходит около десятка человек, судя по всему, местных жителей. Никак не сравнить с толпой, которая приезжает сюда зимой на горнолыжную базу.

Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова

Забавно, но больше людей мы здесь за весь день практически и не встретим. Возможно, дело в том, что все магазины, детский сад, а также дом культуры находятся в другой части села, по другую сторону железной дороги.

Собаки и пустота

Решаем сначала посмотреть на то, как выглядит горнолыжный курорт летом. Спускаемся по дороге вниз, проходим мимо спрятанной в березах одноэтажной церкви с нарисованными на стенах камнями. Заворачиваем на улицу Юрия Гагарина. Если бы не спутниковые тарелки и современные иномарки, можно было бы сказать, что с 1961 года здесь мало что изменилось.

Тягун летом. Екатерина Карзова

Видим небольшие дома, утопающие в зелени. У одних ворот старую железную кровать переоборудовали в скамейку. Повсюду запах дерева — у заборов стоят аккуратно сложенные дрова. Все это охраняют бдительные цепные псы. Светлые, чем-то друг на друга похожие, одинаково заливаются громким лаем, когда видят странных чужаков.

Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова

Через минут восемь достигаем края села. В пыли дороги копошатся птицы, яркие фиолетовые и желтые цветы облепили белоснежные бабочки и шмели. С одной стороны — болотистая земля с камышами, а с другой — небольшое озерцо. Комаров, к большому удивлению, нет.

Только дальше, когда путь пойдет между темным лесом, пристанет пара назойливых насекомых, которых мы сначала примем за ос.

Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова

Жить есть где

Горнолыжная база Berloga встречает нас видом на голый склон. Выходит охранник и пропускает осмотреться на пустой территории. Предупреждает, что гору лучше не покорять: грязно, долго да и, кажется, видели там медведя.

Чтобы не испытывать судьбу, идем качаться на качелях за домиком администрации.

Встречи с косолапым не избежали — деревянным. Вокруг ни души. Но так бывает не всегда: периодически на базе проходят праздники и спортивные соревнования. Летом, например, по трофи-рейдам.

За 850 рублей на базе можно снять койко-место в одном из двух хостелов на 28 человек. В распоряжении отдыхающих кухня с зоной отдыха, туалет и душ на этаже. В стоимость проживания входит пользование беседкой, мангалом, парковкой.

Есть второй вариант — коттедж из бруса за 7 тыс. в будни и 9 тыс. рублей в выходные с шестью спальными местами. Здесь, в отличие от хостела, есть веранда, телевизор со спутниковым TV, Wi-Fi и два санузла, индивидуальные косметические принадлежности и тапочки.

Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова

Это не единственное место размещения в Тягуне. По пути сюда видели несколько объявлений и указателей к сельским усадьбам.

Например, гостевой «Бабушкин домик» с 20 спальными местами, кухней, TV, теплым туалетом, караоке и баней за 500 рублей за час. Владельцы отмечают, что могут доставить на место с багажом, а зимой можно покататься на снегоходе, сноуборде, лыжах и бубликах.

Покататься на лошадях или отправиться в автоэкскурсию приглашает гостевой дом Кузнецовых. Стоимость койко-места в доме со спутниковым TV и кухней — 600 рублей в сутки. В двух домах могут разместиться сразу 34 гостя.

Сразу три гостевых дома сдает семья Верещагиных, которая назвала свою усадьбу «Таежным краем». Воду здесь приносят из колодца, а приготовить еду можно в столовой с настоящей русской печью. По просьбе хозяева угостят необычными блюдами и натопят баню.

Тягун летом. Екатерина Карзова

Полный дзен

Свое мини-приключение мы завершаем на берегу озера, на второй части базы Berloga. Идти к ней от горы примерно тридцать-сорок минут прогулочным шагом. Очередной добрый охранник бесплатно пропускает нас отдохнуть на лежаках и помочить ноги в холодной воде, сидя на небольшом деревянном пирсе.

Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова Тягун летом. Екатерина Карзова

То и дело ног касаются черные головастики и мальки-переростки. А позже мы слышим, как по краю другого, уже дикого берега, плывет утиная семья. То и дело птицы ныряют за чем-то вкусненьким в воду.

После получаса наблюдений, голова полностью очищается, в ней не остается ничего, кроме приятного кряканья. Оно гипнотизирует, заставляет остаться в селе и посидеть у вечернего костра, а утром собрать в лесу ягоды и совсем забыть о работе. Поэтому советуем быть очень осторожными с поездками в Тягун.