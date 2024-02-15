Отдохнул - приберись за собой. Как алтайский курорт нашел туристов, а теперь ищет обслуживающий персонал

Если с врачебными специальностями все в порядке и в санаториях медики работают целыми поколениями и даже приезжают из других городов, то с санитарами и обслуживающим персоналом возникают проблемы.
Олег Акимов признался, что у «Курорта Белокурихи» постоянно открыты не менее 100 вакансий. Нужны повара, официанты и горничные.
«Когда-то для этих целей в городе открыли филиал академии гостеприимства, которая готовит по 100 человек в год – но этого для Белокурихи мало, - объясняет он. - В нашем городе пенсионеров больше, чем трудоспособного населения, поэтому на санатории работают практически все ближайшие населенные пункты».
Чтобы привлечь работников компании стараются создать все условия: доплачивают молодым специалистам, ведут систему наставничества и содержат общежития. Его откроют и для новых санаториев в Белокурихе Горной.
Тенденция, кстати, наблюдается по всей стране. Как сообщал Интерфакс, со ссылкой на Российский союз туриндустрии, количество размещенных на популярных хантинговых сервисах вакансий в гостиничной отрасли значительно превышает число резюме соискателей.
Так число вакансий на hh.ru сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса в сентябре 2023 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время число резюме сократилось на 17%.
Что дальше
В будущем кадровый голод в Белокурихе будет только усугубляться за счет сопряженных туристических территорий.
Например, «Курорт Белокуриха» инициировал работу общественного фонда «Денисова пещера», который построил новую лестницу к памятнику археологии и планирует развивать территорию вокруг него. Параллельно прорабатывает пешие маршруты в окрестностях.
«Фактически из курорта, который занимал город и ущелье, Белокуриха увеличивает свой туристический потенциал за счет территорий Смоленского, Алтайского, Солонешенского района, и т.д. Все это становится «Большой Белокурихой», - уверен заместитель генерального директора компании Олег Акимов.
Он отметил, что сегодня практически у каждого санатория непосредственно в городе есть свой туристический комплекс, что привлекает отдыхающих. По данным Акимова, в 2010 году Белокуриха принимала 140 тыс. гостей, которые приезжали на лечение. В 2022 году приехали 300 тыс. туристов, из которых прошли лечение только 136 тыс. человек.
Выручка белокурихинских санаториев:
5,4 млрд рублей – в 2018 году.
7,6 млрд рублей – в 2022 году.
Самое важное - в нашем Telegram-канале