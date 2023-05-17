Очередь к звездам. Номера в дорогих отелях на Алтае уже почти расхватали, поэтому инвесторы строят новые

Инвесторы строят все новые и новые гостиницы, а тем временем в шикарные четыре звезды уже практически не попадешь — на июль забронировали 84% номеров. Что происходит с туристической отраслью в Алтайском крае рассказал на пресс-конференции Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона.

Внебюджетные инвестиции

Практические весь объем внебюджетных инвестиций в туризме сконцентрирован в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», в игорной «Сибирской монете» и в Белокурихе Горной. В 2022 году их инвесторы направили около 2,4 млрд рублей — рекорд последних пяти лет. Для сравнения, в позапрошлом году эта сумма составила 1,6 млрд рублей.

В этом году объекты «Гранд-Крио Резорт» в Белокурихе Горной начнут вводить в эксплуатацию. А сеть Azimut завершает работу над проектно-сметной документацией и в 2024 году начнет строительство нового отеля.

На территории Сибирской монеты проектируют гостиницу на 250 номеров и дополнительную инфраструктуру. «У инвестора есть целостная концепция развития бизнеса, которая включает строительство спа-центров, открытых и закрытых бассейнов и даже горнолыжных трасс», - добавил Евгений Дешевых.

Всего в Алтайском крае действуют 36 инвестиционных соглашения на сумму более 44 млрд рублей. Из них на Бирюзовой Катуни — 23,7 млрд рублей от 33 резидентов.

Бюджетные инвестиции

Объем бюджетных инвестиций в инфраструктуру в 2023 году составит более 1,6 млрд рублей.

В этом году по госпрограмме «Развитие туризма в Алтайском крае» запланировали строительство сети водоотведения и водоснабжения в Белокурихе Горной.

Средства, которые освободились при реструктуризации бюджетных кредитов, потратят на завершение работ на Бирюзовой Катуни. Например, там откроют пожарное депо.

За счет бюджетных инфраструктурных кредитов между селом Алтайское и Бирюзовой Катунью реконструируют 25 км дороги.

Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью. Ирина Пергаева

Как бронируют номера

Эксперты отмечают высокий спрос на отели повышенного класса комфортности.

Известно, что в четырехзвездочных отелях на июнь уже забронировали 72% номеров, июль — 84% и на август — 78%. А если говорить о всех объектах размещения, то эти цифры составляют 56%, 46% и 39% соответственно.

17 четырехзвездочных,

2 пятизвездочных отеля есть в Алтайском крае.

Сколько человек уже посетили Алтайский край

По данным официальной статистики, бронирование в Алтайском крае пока немного превышает уровень 2022 года.

Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева

Управление по развитию туризма и курортной деятельности ожидает, что летом турпоток будет как минимум на 5% больше , чем в 2022 году, и в абсолютных цифрах составит 1,2 млн человек.

С января по март в домиках и номерах в регионе остановились 157 тыс. человек — на 13,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объем платных услуг увеличился на 40% и составил 2,3 млрд рублей. Более 60% услуг приходится на санаторно-курортную сферу.

Во время майских праздников по региону прокатились более 85 тыс. человек — на 12% больше туристов, чем в прошлом году.

Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни Ирина Пергаева

Игорную зону «Сибирская монета» в прошлом году посетили около 200 тыс. гостей.

В санаториях Белокурихи с января по апреля отдохнули более 45 тыс. человек. Сегодня загрузка номеров - 64%. Ожидается, что по итогам года показатель в среднем составит 86%.

«К этому есть все предпосылки, здесь улучшают качество услуг, проводят реновацию объектов и строят новые, разрабатывают программы, - сказал Евгений Дешевых. - Санатории постепенно меняют свой облик, создавая современную среду и сохраняя высокий уровень медицины».