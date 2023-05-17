18 мая
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Туризм

Очередь к звездам. Номера в дорогих отелях на Алтае уже почти расхватали, поэтому инвесторы строят новые

Инвесторы строят все новые и новые гостиницы, а тем временем в шикарные четыре звезды уже практически не попадешь — на июль забронировали 84% номеров. Что происходит с туристической отраслью в Алтайском крае рассказал на пресс-конференции Евгений Дешевых, начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона.

"Бирюзовая Катунь"
"Бирюзовая Катунь"
vk.com/bcatun

Внебюджетные инвестиции

Практические весь объем внебюджетных инвестиций в туризме сконцентрирован в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», в игорной «Сибирской монете» и в Белокурихе Горной. В 2022 году их инвесторы направили около 2,4 млрд рублей — рекорд последних пяти лет. Для сравнения, в позапрошлом году эта сумма составила 1,6 млрд рублей.

В этом году объекты «Гранд-Крио Резорт» в Белокурихе Горной начнут вводить в эксплуатацию. А сеть Azimut завершает работу над проектно-сметной документацией и в 2024 году начнет строительство нового отеля.

На территории Сибирской монеты проектируют гостиницу на 250 номеров и дополнительную инфраструктуру. «У инвестора есть целостная концепция развития бизнеса, которая включает строительство спа-центров, открытых и закрытых бассейнов и даже горнолыжных трасс», - добавил Евгений Дешевых.

Всего в Алтайском крае действуют 36 инвестиционных соглашения на сумму более 44 млрд рублей. Из них на Бирюзовой Катуни — 23,7 млрд рублей от 33 резидентов.

Бюджетные инвестиции

Объем бюджетных инвестиций в инфраструктуру в 2023 году составит более 1,6 млрд рублей.

В этом году по госпрограмме «Развитие туризма в Алтайском крае» запланировали строительство сети водоотведения и водоснабжения в Белокурихе Горной.

Средства, которые освободились при реструктуризации бюджетных кредитов, потратят на завершение работ на Бирюзовой Катуни. Например, там откроют пожарное депо.

За счет бюджетных инфраструктурных кредитов между селом Алтайское и Бирюзовой Катунью реконструируют 25 км дороги.

Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ремонт дороги между селом Алтайским, Аей и Бирюзовой Катунью.
Ирина Пергаева

Как бронируют номера

Эксперты отмечают высокий спрос на отели повышенного класса комфортности.

Известно, что в четырехзвездочных отелях на июнь уже забронировали 72% номеров, июль — 84% и на август — 78%. А если говорить о всех объектах размещения, то эти цифры составляют 56%, 46% и 39% соответственно.

17 четырехзвездочных,
2 пятизвездочных отеля есть в Алтайском крае.

Сколько человек уже посетили Алтайский край

По данным официальной статистики, бронирование в Алтайском крае пока немного превышает уровень 2022 года.

Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева
Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева

Управление по развитию туризма и курортной деятельности ожидает, что летом турпоток будет как минимум на 5% больше , чем в 2022 году, и в абсолютных цифрах составит 1,2 млн человек.

С января по март в домиках и номерах в регионе остановились 157 тыс. человек — на 13,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объем платных услуг увеличился на 40% и составил 2,3 млрд рублей. Более 60% услуг приходится на санаторно-курортную сферу.

Во время майских праздников по региону прокатились более 85 тыс. человек — на 12% больше туристов, чем в прошлом году.

Глэмпинг &quot;Август&quot; на Бирюзовой Катуни
Глэмпинг "Август" на Бирюзовой Катуни
Ирина Пергаева

Игорную зону «Сибирская монета» в прошлом году посетили около 200 тыс. гостей.

В санаториях Белокурихи с января по апреля отдохнули более 45 тыс. человек. Сегодня загрузка номеров - 64%. Ожидается, что по итогам года показатель в среднем составит 86%.

«К этому есть все предпосылки, здесь улучшают качество услуг, проводят реновацию объектов и строят новые, разрабатывают программы, - сказал Евгений Дешевых. - Санатории постепенно меняют свой облик, создавая современную среду и сохраняя высокий уровень медицины».

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