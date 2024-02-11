12 февраля
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Туризм

Начался отсчет: любителям пляжного отдыха теперь можно улететь прямым рейсом из Барнаула на Пхукет

С 12 февраля возобновляется программа прямых чартерных рейсов из Барнаула на Пхукет (Таиланд).

Самолет авиаперевозчика AZUR air.
Самолет авиаперевозчика AZUR air.
airaltay.ru

Частота полетов — один раз в 11 дней. Авиакомпания AZUR air. Лайнер типа Boeing 757-200 (вместимость 238 пассажиров).

Программа с прямыми вылетами из Барнаула сформирована.

Туроператор ANEX планирует продление полетной программы на Пхукет также на летний период, говорится в сообщении авиапредприятия "Алтай".

Ранее сообщалось, что Таиланд хочет стать азиатским авиационным хабом.

Также в Таиланде планируют пересмотреть рейсы и открыть аэропорты во второстепенных городах.

Власти стремятся привлечь местный жителей к крупным проектам, чтобы расширить экономические возможности.

Один из таких проектов — сухопутный мост между Ранонгом и Чумпхоном.

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