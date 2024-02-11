Начался отсчет: любителям пляжного отдыха теперь можно улететь прямым рейсом из Барнаула на Пхукет

Частота полетов — один раз в 11 дней. Авиакомпания AZUR air. Лайнер типа Boeing 757-200 (вместимость 238 пассажиров).
Программа с прямыми вылетами из Барнаула сформирована.
Туроператор ANEX планирует продление полетной программы на Пхукет также на летний период, говорится в сообщении авиапредприятия "Алтай".
Ранее сообщалось, что Таиланд хочет стать азиатским авиационным хабом.
Также в Таиланде планируют пересмотреть рейсы и открыть аэропорты во второстепенных городах.
Власти стремятся привлечь местный жителей к крупным проектам, чтобы расширить экономические возможности.
Один из таких проектов — сухопутный мост между Ранонгом и Чумпхоном.
Самое важное - в нашем Telegram-канале