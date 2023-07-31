На входе в Денисову пещеру строят новую лестницу

На входе в Денисову пещеру в Солонешенском районе начали возводить новую лестницу, сообщает "Вести 22".
Старую конструкцию рабочие уже разобрали. Доступ для туристов в пещеру пока закрыт. Археологи поднимаются по временной лестнице.
Деревянную лестницу возвели более 30 лет назад, когда археологи начинали раскопки. Ранее по ней поднимались и ученые и туристы.
В 2022 году создали фонд «Денисова пещера», который занимается развитием данного объекта. Часть проекта – благоустройство. Две недели назад подписали соглашение с правительством края, в рамках которого выделели более 7 млн рублей.
Ранее первый шаг к палеопарку. Алтайские туристы смогут войти в Денисову пещеру по новой лестнице.