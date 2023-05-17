Можно ли улететь в Грузию из Барнаула и сколько это будет стоить, выяснил altapress.ru

Полноценное возвращение Грузии на туристический рынок всколыхнуло путешественников. Авиакомпании начали предлагать рейсы - с пересадками и без. Altapress.ru разбирается, сколько будет стоить полет в Грузию и можно ли улететь в страну из Барнаула.

Полет из Барнаула

Полет из Барнаула до столицы Грузии Тбилиси будет недешевым. Рассмотрим путешествие на выходные с 19 по 22 мая на одного человека.

Согласно сервису "Авиасейлс", самые дешевые билеты туда и обратно будут стоить 51 тыс. рублей.

К тому же путешествие будет непростым. Полет займет 24 часа и 30 минут. На самолете авиакомпании "Победа" турист долетает до Москвы, меняет аэропорт и летит самолетом той же компании до Стамбула, затем снова меняет аэропорт и летит самолет Pegasus Airlines до Тбилиси.

Без смены аэропортов можно долететь за 72,6 тыс. рублей. Полет также займет сутки и почти 15 часов. Но придется лететь с ночными пересадками в Новосибирске и Ереване.

Без ночных пересадок можно долететь за 79,2 тыс. рублей. Полет займет 19 часов. Туристу придется совершить пересадки в Санкт-Петербурге и в Стамбуле.

Самолет ATR 72. krasavia.ru

Полет из Новосибирска

Из Новосибирска полететь немного дешевле. Билет туда и обратно будет стоить 46,1 тыс. рублей.

К тому же путь будет не таким длинным, как полет из Барнаула. Турист совершит пересадку только в Ташкенте. Однако ему придется слишком долго ждать следующего рейса - целый день.

Путь назад займет меньше времени - 18 часов. Турист полетит самолетом Pegasus Airlines до Антальи, затем пересядет на самолет IrAero и полетит до Сочи, а оттуда компанией Nordwind Airlines - до Новосибирска.

Полет без пугающих ночных пересадок и смены аэропортов будет стоить 69,8 тыс. рублей. Турист будет лететь через Баку - там же будет пересадка.

Самый быстрый же полет - всего за 8 часов - обойдется в 86,6 тыс. рублей. Путь также лежит через Баку.

Грузия. ССО.

Полет из Москвы

Самые дешевые и удобные билеты - из Москвы. Ведь отсюда можно долететь до Грузии прямым рейсом. Компания "Азимут" на данный момент единственная, кому выдали разрешение на прямые полеты.

Билеты стоят 51,9 и 56,7 тыс. рублей.

Можно полететь и гораздо дешевле - 35,4 тыс. рублей. Полет за эту цену длится 7 часов, турист совершает пересадку в Ереване.

Самолет Boeing 787. CC0

Почему стало можно летать в Грузию?

Ранее прямые рейсы запустили из России в Грузию.

Это связано с тем, что президент Российской Федерации Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Согласно указу, граждане Грузии смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без оформления визы.