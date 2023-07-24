25 июля
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Туризм

"Могла бы быть Швейцария": известный блогер раскритиковал туризм на Алтае

Известный в сети блогер Эрик Давидыч остался недоволен инфраструктурой Горного Алтая.

Горный Алтай, река Катунь
Горный Алтай, река Катунь

Блогер похвалил виды Алтая - красивейшие горы и пейзажи, но раскритиковал туристические услуги, дороги и сервис.

"Поесть просто невозможно, дороги нету. А это могла бы быть Швейцария или, мне кажется, даже красивее", - отметил Давидыч.

По его мнению, именно в Алтай нужно вкладывать деньги - строить дороги, мосты, развивать инфраструктуру. И тогда, считает блогер, миллионы долларов прибудут в регион вместе с туристами.

В сети Давидыча не поддержали. Местные жители ответили блогеру тем, что Алтай славится своей нетронутой природой, а если "дороги будут, как в Швейцарии, то от природы ничего не останется".

Также пользователи вспомнили, как Алтай посещали другие звезды - Николай Басков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ольга Серябкина - и все оставались в восторге.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заинтересовался туризмом и приедет на Алтай.

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