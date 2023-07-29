Горный мед из Иван-чая могут отведать и выкачать туристы в алтайском заказнике

Егерьский кордон заказника — отправная точка двух экологических троп «Медвежья» и «Волчья».
Заказник находится в высокогорной местности. Экотуристам здесь готовы предложить горный мед с собственной пасеки.
Мед можно не только приобрести. При желании путешественники могут переодеться в костюм пчеловода, и под руководством опытного специалиста открыть ульи, достать из них рамки и самостоятельно выкачать мед.
Первым медоносом, который цветет в этих местах, — акация. Потом таежный дягиль, а сейчас — Иван-чай.
Горный мед
alregn.ru
Напомним, совсем скоро начнется Медовый спас.