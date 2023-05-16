Евгений Дешевых рассказал, где можно подешевле отдохнуть в Алтайском крае

Начальник краевого туристического управления Евгений Дешевых отметил высокий спрос на четырехзвездочные отели — на июнь уже забронировали 72% номеров. При этом отдыхающие, конечно, ищут и бюджетные варианты.

Даже в высокий сезон в Алтайском крае можно найти варианты в различных ценовых категорий, подчеркнул Дешевых во время пресс-конференции.

Наиболее демократичные цены — на территориях с развитым сельским туризмом. Это Горная Колывань, Солонешенский и Чарышский район. Здесь можно остановиться в гостевом доме за 800 или 1 тыс. рублей за ночь.

Ранее altapress.ru готовил репортаж о сельском туризме в Чарышском, где можно с утра до вечера гладить носики козликам, считать полосы на ковре и любоваться живописными пейзажами.

А также публиковал историю об алтайской староверке Татьяне Чуфеневой, которая принимает гостей и знакомит со своей культурой в усадьбе в Солоновке.