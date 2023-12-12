Чуйский тракт. Путешествие вашей мечты. Быстро, интересно, безопасно. Направление — Монголия

Чтобы ваша поездка стала более познавательной, мы решили напомнить об истории Чуйского тракта, привести интересные факты и напомнить, что автотрасса — это зона повышенного внимания. Водители (и пассажиры) должны быть очень внимательны и осторожны!

Приближается пора новогодних праздников. Многие из нас уже запланировали поездки в традиционные места отдыха россиян, к которым, безусловно, относится Алтай. Особое место в этом регионе занимает Чуйский тракт. Именно по этой дороге жители Сибири (и не только они) приезжают на отдых на личных автомобилях и автобусах.

Чуйский тракт — самая красивая, значимая и коварная дорога Алтая. В истории осталось много имен тех, кто заработал свои капитал, колеся по этой трассе. Немало и тех, кто сгинул на ее поворотах. История Чуйского тракта показывает: трагичное и прекрасное на этом своенравном пути всегда очень тесно переплетались.

Сотни лет по местам, где пролегает среди гор Чуйский тракт, проходили гунны, мчались скифы и полчища Золотой Орды. Но активное освоение русскими этого пути началось только c 1756 года, когда южные алтайцы добровольно вошли в состав Российской империи.

Дорога на Азию сулила деловым людям новые привлекательные рынки. Однако долгое время русские дальше последнего своего поселения — села Алтайское — не ездили. Но торговые операции уже вели. Связь с монгольскими стойбищами они держали через посредников — теленгитов (алтайский суб­этнос).

Чуйский тракт. C0.

Трудность заключалась в том, что никакой дороги до Монголии не было, лишь узкая вьючная тропа соединяла русский и азиатский миры. Косогоры и ухабы — еще полбеды: настоящую опасность представляли бомы (выступы скал над ущельями). Были места, где лошадям приходилось прыгать с камня на камень, ударяясь боком о скалы.

Навьюченные животные срывались в пропасть с обледенелых и скользких троп. Зачастую — вместе с проводниками.

Путникам приходилось неделями ночевать под открытым леденящем небом и жить все это время впроголодь, ведь много провизии с собой не возьмешь — брали лишь чай да сухари.



Но находились авантюристы, готовые рискнуть здоровьем, жизнью и капиталом ради выгодного дела. Первыми отказались от посредников и добрались до монгольских, а позже и китайских ярмарок бийский купец Хабаров и змеиногорец Токарев. Потом их путь повторили многие. К середине XIX века русские уже имели десяток складов в Кош-Агаче. Это место и стало центром межгосударственной торговли.

Чуйский тракт — самая красивая, значимая и коварная дорога Алтая. C0.

В проекте использованы фото: В. В. Сапожников, «Газета Шебалино», Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, amsrus.ru,

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