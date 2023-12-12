Чуйский тракт. Путешествие вашей мечты. Быстро, интересно, безопасно. Купцы — первопроходцы

Чтобы ваша поездка стала более познавательной, мы решили напомнить об истории Чуйского тракта, привести интересные факты и напомнить, что автотрасса — это зона повышенного внимания. Водители (и пассажиры) должны быть очень внимательны и осторожны!

Приближается пора новогодних праздников. Многие из нас уже запланировали поездки в традиционные места отдыха россиян, к которым, безусловно, относится Алтай. Особое место в этом регионе занимает Чуйский тракт. Именно по этой дороге жители Сибири (и не только они) приезжают на отдых на личных автомобилях и автобусах.

Русские торговые люди (в основном бийчане) везли азиатам ткани, железные изделия, галантерею, выделанную кожу. Спрос был бешеный. Китайцы, монголы, тибетцы восхищались нашими пилами, молотками, топорами и прочим, давали за них хорошие деньги или меняли на скот, шерсть и пушнину.

Отсутствие колесной дороги от Онгудая до Кош-Агача (более 250 км) сильно сдерживало торговлю. А нужна она было не только купцам, но и политикам — для укрепления связей и позиций в Центральной Азии.

До конца XIX века на Алтай не раз приезжали чиновники и инженеры, осматривали тракт, составляли сметы работ. Но государство все не решалось вкладывать сюда огромные суммы — ему и на железные дороги в то время хватало расходов.

В 1893 году Томская губерния получила долгожданные 45 тыс. рублей на строительство колесной дороги до границы. Расчеты проверили еще раз и ахнули: оказалось, нужно минимум 393 тыс. рублей, а по-хорошему так и вовсе 560! Подождав некоторое время и не получив дополнительных ассигнований, решили строить на то, что есть. В дело вложились и купцы. Они и ранее приводили в относительный порядок дорогу, сооружали мосты, переправы, но полностью благоустроить тракт для них было бы разорительно.

В итоге общими усилиями к 1902 году за 80 тыс. рублей соорудили нечто пригодное для передвижения на телегах.

Чуйский тракт. C0.

Оборот купцов-чуйцев вырос с 500 тысяч рублей в 1870-е до 3 млн, но дорога начала разрушаться сразу после строительства. Через несколько лет она вернулась в первобытное состояние.

Летом 1914 года в Горный Алтай отправилась экспедиция под руководством Вячеслава Шишкова (писатель, автор романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев» и др.). Его задача — посмотреть, что выгоднее, — пробивать тракт по старому направлению (через Белокуриху, Чергу и Шебалино) или по скалистому правому берегу Катуни через Майму и Усть-Сему. Второй путь привлекал тем, что шел в обход трех трудных перевалов. Экспедиция разделались на две группы и обошла оба направления.

Метр за метром горные инженеры наносили свой путь на листы ватмана. Кто видел их, и сейчас поражаются, как аккуратно и точно все было сделано.

В проекте использованы фото: В. В. Сапожников, «Газета Шебалино», Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, amsrus.ru,

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