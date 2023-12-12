Чуйский тракт. Путешествие вашей мечты. Быстро, интересно, безопасно. Новой стране — новая дорога

Чтобы ваша поездка стала более познавательной, мы решили напомнить об истории Чуйского тракта, привести интересные факты и напомнить, что автотрасса — это зона повышенного внимания. Водители (и пассажиры) должны быть очень внимательны и осторожны!

Приближается пора новогодних праздников. Многие из нас уже запланировали поездки в традиционные места отдыха россиян, к которым, безусловно, относится Алтай. Особое место в этом регионе занимает Чуйский тракт. Именно по этой дороге жители Сибири (и не только они) приезжают на отдых на личных автомобилях и автобусах.

Колоссальную работу по трассировке будущего тракта прервала Первая мировая. Однако к концу 1916 года, обработав материал Шишкова, государственные люди решили: дороге быть по долине Катуни. Однако строить грунтовую дорогу на отрезке от Бийска до Маймы по проекту Шишкова начали лишь в 1928 году.

Живших в радиусе 30 км от дороги привлекали на трудовую повинность. Для гужевой повинности радиус установили шире — 50 км.

Чуйский тракт. C0.

В 30-е годы главной рабочей силой стали зэки в основном из числа раскулаченных крестьян. Вдоль тракта через каждые 15–20 км находились так называемые «командировки», а на деле — лагеря. В каждом 300–400 человек. Жили в бараках за колючей проволокой. Работали впроголодь — дополнительное питание наряду с печью было стимулом к труду. Известны случаи, когда заключенные съедали собак. Мыться им давали примерно раз в месяц.

Многие заболевали туберкулезом, цингой, становились дистрофиками. Но все недомогания игнорировались — иди и работай.

О медобслуживании и говорить нечего. Случались и саботажи, и побеги. Вслед беглецам даже не стреляли — просто спускали собак. Люди от невыносимых условий в «командировках» умирали десятками. Зарывали их в общих могилах прямо возле тракта, а в некоторых случаях просто закапывали в дорожное полотно.

Раскулаченные сибирские крестьяне стали дорожными строителями. В районе Мыюты на берегу Семы находился женский лагерь. 10-12 тыс. заключенных пробивали дорогу в многометровых снежных заносах и вели лесоповал вдоль всей трассы.

Чуйский тракт. C0.

Усилиями, по разным данным, от 5 до 12 тыс. зэков за 1933–1935 годы построили 330 км шоссе, выполнив 2,5 млн кубометров земляных работ. И все вручную, кайлом и лопатой.

Руководителей строительства по традиции того времени объявили врагами народа и расстреляли.

В проекте использованы фото: В. В. Сапожников, «Газета Шебалино», Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, amsrus.ru,

открытые источники.