Более 400 сибиряков после продолжительной задержки вылетели в Таиланд

Выполнения рейса ожидали более 440 пассажиров.
Ранее борт «Уральских авиалиний» застрял в Новосибирске. После двух часов ожидания в салоне пассажиров высадили и доставили в здание аэропорта.
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Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly вылетел из Толмачево в Пхукет (Таиланд) с задержкой в 8,5 часов, сообщает "Интерфакс".
Выполнения рейса ожидали более 440 пассажиров.
Ранее борт «Уральских авиалиний» застрял в Новосибирске. После двух часов ожидания в салоне пассажиров высадили и доставили в здание аэропорта.
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