Барнаульский путешественник вместе с напарником совершили трансатлантический переход на парусном катамаране

Барнаульский путешественник Александр Проваторов вместе с напарником Андреем Светашовым преодолели 3000 морских миль на парусном катамаране.

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Трансатлантический переход из Марокко в Бразилию мужчины совершили за 23 ходовых дня, указывают "Вести Алтай".

Маршрут оказался гораздо сложнее, чем ожидалось: буквально с первых дней шторм и встречные волны.

Серьезных поломок за время путешествия не было. Катамаран выдержал нагрузку.

Искатели приключений увидели летучих рыб, блуждающие острова саргассов.

Факты

Переход длился 23 дня. 3000 миль — более 5000 километров. Катамаран разработан в Сибири, его длина составляет 10 м, а ширина 4,5 м.

Судно сначала отправили в Касабланку, а путешественники полетели следом. В России никто подобного путешествия еще не совершал.

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