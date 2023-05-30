Акции Бийского аэропорта пустили с молотка

Более 350 тыс. акций «Бийского аэропорта» выставлено на торги. Заявки будут приниматься до 15 июня, аукцион состоится 19-го.

Что почем

354 702 штук обыкновенных именных бездокументарных акций «Бийского аэропорта», выставленных на продажу, составляют 5,1% уставного капитала компании и принадлежат Алтайскому краю. Общий объем уставного капитала составляет 7 млн рублей.

При этом указывается, что номинальная цена акции — 1 рубль, однако начальная цена лота из 354 702 акций составляет 1,3 млн рублей. Это 3,65 рубля за акцию.

На бирже. Открытые источники

Собственники аэропорта

«Дельта-плюс» (занимается оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров) владеет 23,5% акций Бийского аэропорта, 100% капитала «Дельты» принадлежат предпринимателю по имени Айгарс Морс.

Еще 28,6% принадлежат «АТИ-маркет», контролируемому семьей Шамковых. Обе организации зарегистрированы в одном здании — на пр. Космонавтов, 14 в Барнауле.

Делегация из Алтайского края во главе с Юрием Шамковым приехала в ЛНР. Общественная палата Алтайского края.

Международный аэропорт для Нью-Бийска

Последний раз Бийский аэропорт использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, задействованной на ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. До прихода в упадок он принимал вертолеты и воздушные суда третьего класса: Ан-2, Ан-24,Ан-26, Як-40, L-410.

В 2008 году вице-губернатор Алтайского края Михаил Щетинин рассказывал о планах инвестировать 1,8 млрд рублей в реконструкцию Бийского аэропорта, чтобы тот мог принимать все классы самолетов, и придания ему статуса международного.

Михаил Щетинин в 2009 году. Олег Богданов

Эти заявления делались на фоне обсуждения развития малой авиации для обслуживания создаваемых ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета».

Ожидание и реальность

К настоящему времени на планах развития Бийского аэропорта, да и, в целом, малой авиации на Алтае, по сути, поставлен крест. В мае 2020 года глава алтайского минтранса Александр Дементьев назвал вопрос возобновления работы Бийского аэропорта преждевременным.

Он отметил, что сперва потребуется достаточный и устойчивый пассажиропоток, который привлечет на маршрут авиакомпании. Спустя два года министр получил четыре года колонии и более 5 млн рублей штрафа за взяточничество, а обслуживание турпотоков «перехватил» своевременно реконструированный аэропорт в Горно-Алтайске.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Екатерина Гладких.

Малая авиация в Алтайском крае неактуальна

В конце ноября 2022 года министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил, что конкретных планов по развитию маршрутов малой авиации в регионе нет. Его заместитель Дмитрий Коровин добавил, что для Алтайского края с его разветвленной сетью дорог развитие малой авиации неактуально и очень дорого.

При этом он рассказал, что ассоциация «Сибирское соглашение» оценивает целесообразность восстановления внутрирегиональных перевозок в Сибири. В Алтайском крае нашлось семь перспективных площадок для малых аэропортов, эксперты посетили Белокуриху, Михайловку и Яровое, однако пока это все ограничивается теоретическими изысканиями.

Озеро Яровое. Евгения Родочинская.

Кому может понадобиться Бийский аэропорт

Исходя из всего вышеизложенного, можно прогнозировать, что желающих приобрести акции Бийского аэропорта краевым властям найти будет сложно. Возможно, именно с осознанием этого факта связана завышенная относительно номинала стоимость акций — ведь на каждых последующих торгах начальную цену придется понижать.

Теоретически, конечно, не исключен вариант, что инвестор уже найден, а торги нужны лишь для соблюдения положенных процедур. Однако о таких сделках, как правило, трубят на всех углах, сейчас же «в эфире тишина».

Тишина. СС0

Возможно, конечно, кто-то пожелает перепрофилировать площадку — под проведение фестивалей, например. Однако для этого ему явно понадобится не 5% акций предприятия, а контрольный пакет.