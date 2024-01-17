18 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Кино и ТВ

Звезда "Бригады" ответил на слухи об его алкогольной зависимости

Павел Майков ответил на слухи об алкогольной зависимости. Актер признался, что может начать выпивать от "нечего делать".

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

Как сообщает "Voice", артист заявил, что некоторые алкоголики могут выпивать даже на работе и признался, что помогал коллегам побороть пагубную привычку, но к сожалению его действия результата не принесли.

"Меня, как ребенка, надо постоянно чем-то занимать, чтобы не появлялись дурацкие мысли", - признался Майков.

Артист также отметил, что если человек сам не хочет побороть алкогольную зависимость, ему в этом никто не поможет.

Ранее altapress.ru сообщал, чем заняться в Барнауле на неделе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость