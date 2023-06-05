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Живой металл, скульптуры-дети и первая женщина, покорившая камень на Алтае. 8 фактов о скульпторе Людмиле Рублевой

5 июня 1937 года родилась Людмила Рублева, известнейший алтайский скульптор. Altapress.ru рассказывает, как ребенок, который мечтал играть на пианино, стал играть с глиной, камнем и металлом — да еще как.

Скульптура "Данилка" 1975 года, автор Людмила Рублева.
Скульптура "Данилка" 1975 года, автор Людмила Рублева.
ghmak.ru
  • Людмила Рублева родилась в Грозном и с детства была активным ребенком: любила рисовать, лепить, занималась хореографией, гимнастикой и музыкой, потому что мечтала стать пианисткой.

  • После того, как Рублева окончила учебу во Львовском училище декоративно-прикладного искусства в 1960 году, она начала работать в Чечено-Ингушском отделении художественного фонда РСФСР в Грозном, а затем — на фабрике «Художник».

  • В декабре 1962 года Людмила Рублева переехала в Барнаул, и устроилась работать в Алтайское отделение художественного фонда РСФСР.

  • В своем творчестве Рублева вдохновлялась работами скульпторов Льва Николаева, Аделаиды Пологовой, Симоны Миренской.

Скульптура &quot;Обнаженная&quot;, автор Людмила Рублева.
Скульптура "Обнаженная", автор Людмила Рублева.
ftp.museum.ru

  • Людмила Рублева — первая женщина-скульптор на Алтае.

  • Произведения Рублевой находятся в собраниях Музея искусств народов Востока, Художественного музея Алтайского края, Алтайского краеведческого музея, Павловской картинной галереи, Михайловской картинной галереи, а также в частных собраниях.

Людмила Рублева, дата фото не указана.
Людмила Рублева, дата фото не указана.
ghmak.ru
Скульптура «Юность отца» 1975 года, автор Людмила Рублева.
Скульптура «Юность отца» 1975 года, автор Людмила Рублева.
ghmak.ru
Автопортрет Людмилы Рублевой 1990 года.
Автопортрет Людмилы Рублевой 1990 года.
ghmak.ru

  • Людмила Рублева — постоянный участник краевых, зональных, республиканских и зарубежных выставок.

  • Помимо творческой работы, с 1978 по 2002 год Людмила Рублева преподавала в Новоалтайском художественном училище,где обучала будущих художников рисунку, скульптуре, пластической анатомии.

Моя цель — научить видеть, как прекрасен человек в движении, его великолепие, уникальное устройство, совершенство, — рассказывает Людмила Рублева.

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