17 августа
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Жил в сказочном “тереме” и дал барнаульцам телефон. Чем еще известен Александр Лесневский — инженер и городской голова Барнаула

23 августа 1866 года родился Александр Лесневский, который стал не только ответственным головой Барнаула, но и провел в Барнауле телефонную связь, ставил благотворительные театральные постановки и построил сказочный “терем”.

Дом Александра Лесневского на берегу озера.
Дом Александра Лесневского на берегу озера.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Александр Лесневский родился 23 августа 1866 года в дворянской семье, в которой исповедовали римско-католическую веру.

  • Лесневский получил образование в Константиновском межевом институте, из которого выпустился межевым инженером, старшим землемерным помощником, с правом на чин X класса (коллежский секретарь). Кстати, к концу госслужбы Александр Лесневский дослужился до VI класса со званием статского советника.

Александр Лесневский.
Александр Лесневский.
altlib.ru

  • В 1895 году Лесневского согласно приказу Министерства Императорского двора причислили к Кабинету его императорского величества, с откомандированием в распоряжение начальника Алтайского округа.

  • У Александра Лесневского было семеро детей: Мария, Павел, Екатерина, Сергей, Антонина, Татьяна и Мария. Однако в формулярном списке 1913 года по неизвестной причине дочь Марию в список детей не занесли.

Дом Александра Лесневского на берегу озера.
Дом Александра Лесневского на берегу озера.
altlib.ru

  • Под руководством Александра Лесневского составили новую топографическую карту Алтайского округа. Также после длительной переписки с Кабинетом Лесневский две литографические скоропечатающие машины.

  • Именно Лесневский предложил создать в Барнауле телефонную сеть. Руководители фирмы “Гельвич и Черных” согласились провести в городе двухпроводную телефонную сеть за 25 тыс. рублей. Так в 1907 году в Барнауле появилась первая телефонная сеть на 127 абонентов.

Дом Александра Лесневского.
Дом Александра Лесневского.
Барнаул. Юбилейные даты

  • В 1897 году по инициативе Лесневского на Алтае создали «Общество любителей драматического искусства», где он был руководителем и режиссером-постановщиком любительских спектаклей. Благотворительные показы проходили в Народном доме.

  • В 1907 году городской голова, инженер Александр Лесневский поставил дом на берегу заводского пруда. На его строительство ушло 10 лет. Здание сочетало в себе прибалтийскую архитектуру и российскую традицию домовой резьбы.

  • В Барнауле всего два памятника деревянного зодчества федерального значения — Дом купцов Шадриных, он же «Русский чай», и Дом Лесневского. И если первый недавно отреставрировали, то второй разрушается на глазах.

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