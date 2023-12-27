Жертва махинаций, владелец шикарнейшего дома. Чем был известен бизнесмен Яковлев и что он оставил Барнаулу

- Степан Яковлев — выходец из семьи мещан. Образование он получил в Екатеринбурге, там же проявил способности к продажам, за что его приняли на работу в торговый дом «А. Ф. Второв и сыновья». В 1892 году его назначили управляющим делами фирмы в Барнауле.
- Жена Степана Яковлева — Евгения Ярославцева, — была дочерью горного инженера и дальней родственницей Марии Будкевич — основательницы женской гимназии.
Степан Яковлев, основатель фирмы "С.Я. Яковлев и А.И. Поляков".
Барнаул. Юбилейные даты.
- В Барнауле Яковлев «оброс» репутацией порядочного человека и особым покровительством начальника Алтайского округа. Предприниматель с семьей часто выезжал в Австрию и Швейцарию, где изучал торговое дело.
- В 1907 году Яковлев оставил работу у Второвых из-за конфликта с сыном владельца — Николаем. Он впоследствии станет главным конкурентом «С. Я. Яковлев и А. И. Поляков» и одним из тех, кто приведет этот бизнес к краху.
- За три года Яковлев создал товарищество «С. Я. Яковлев и А. И. Поляков» и привел его к оборотному капиталу в 1,5 млн рублей. С ним сотрудничали более 200 производителей легкой промышленности Московского региона, Польши, Прибалтики, Австрии, Германии.
- На деньги, заработанные с продаж, Яковлев заказал строительство дома в Барнауле на Короленко, 50. Это одна из красивейших в городе построек в стиле модерн. По словам правнука предпринимателя, здание спроектировал архитектор Иван Носович. Сейчас оно — памятник культуры федерального значения.
Дом Яковлева.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Сам Яковлев так и не увидел свой дом достроенным. При его жизни отделка внутренних помещений еще не была закончена, и семья предпринимателя жила в деревянном доме на приусадебном участке.
- Яковлев избирался гласным городской думы. В 1906 году основал «Союз 17 октября» и стал его председателем. В 1909 году был попечителем женской гимназии, до 1915 года — 8-го мужского училища.
- Яковлев умер в Барнауле 29 ноября 1917 года от тяжелой болезни. После этого его семья перебралась жить в Томск.