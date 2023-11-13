14 ноября
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Шоу-бизнес

Вслед за Николаевым. Леонид Агутин зарегистрировал компанию "На сиреневой луне"

Теперь певец может открыть ресторан или бар, а также заниматься доставкой продуктов.

Леонид Агутин.
Леонид Агутин.
Скриншот.

Как сообщает SHOT, Леонид Агутин зарегистрировал компанию "На сиреневой луне", теперь с помощью своего ООО певец может открыть ресторан или бар, а также доставлять продукты.

Помимо русского названия, компания также имеет английское - ON THE LILIAC MOON LLC. Агутин является совладельцем компании - 33,3%.

В сфере деятельности компании есть несколько направлений, основные и дополнительные. Основные направления — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

Помимо Агутина, совладельцем компании также в равных долях стали Михаил Евграфов, управляющий московской концертной площадкой "Главклуб", и Сергей Мельников, гендиректор концертного агентства "Мельница".

Ранее Игорь Николаев зарегистрировал свой товарный знак и назвал его "Выпьем за любовь".

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